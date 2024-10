El horóscopo para este sábado 12 de octubre de 2024

Te conviene mucho salir con tus amigos para deshacerte de ciertos fantasmas que te persiguen. Si te sientes arropado por los tuyos recuperarás la confianza que te falta. Ser siempre la bisagra en los ámbitos en los que te mueves no beneficia nada a tu salud. Estar en el medio supone que la mayor parte del desgaste recaiga sobre ti. Hoy será un buen día para negociar o buscar acuerdos difíciles. Tu firmeza te dará unos buenos resultados que, a la larga, lo serán también para quienes te rodean.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una mala noticia te hará reflexionar sobre algunos conceptos esenciales de tu vida privada. Si no exageras, podrás sacar algo positivo de todo el asunto. No disimules o escondas tus sentimientos, si tienes la ocasión apropiada hazlos salir de tu interior y verás cómo tu apertura tiene una respuesta más que positiva. Hoy te sientes con ganas de decir la verdad, porque tu vaso se ha colmado. Puede que cuando lo sueltes todo te sientas mejor, pero luego debes asumir las consecuencias.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Echarás de menos un poco de organización en tus papeles personales cuando te llegue una situación en la que necesitas encontrar documentos que no sabes dónde están. Si te muestras tal y como eres conseguirás cautivar a la persona que quieres. Ella se siente atraída por ti y sus dudas desaparecerán cuando te conozca más a fondo. Trata de no dejar nada pendiente de cara a la próxima semana, estarás más cansado y con menos ganas de trabajar que ahora. Sorpresas agradables en tu casa.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

A veces, la única manera de aclarar las ideas es compartirlas con los que te rodean. El punto de vista de los demás es el mejor contraste, para bien o para mal. Día de suerte y de agilidad. Conseguirás llegar con ventaja a oportunidades importantes si no te paras en cuestiones que no tienen relevancia. Permanece atento. No te convienen inversiones fuertes, al menos de momento. Sólo si la oportunidad es muy clara puedes pensártelo dos veces, pero cuidado con los compromisos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

La tensión nerviosa a la que estás sometido hace que cometas errores que no son habituales en ti. Uno se esos errores puede costarte una cantidad notable de dinero. Es tiempo de mirar hacia dentro, de bucear en tu propia existencia y reflexionar sobre quién eres realmente y cómo te han cambiado los últimos acontecimientos. Debes defender tu forma de ser incluso por encima de personas que tienen más poder que tú. Siempre que cumplas con tus obligaciones, tienes derecho a ser tú mismo.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La ambición desmedida de alguien que trabaja contigo va a poner muy difícil la relación entre ambos. Puede que haya llegado el momento de separar vuestros caminos. Tienes que hacer lo imposible por llamar la atención de la persona que quieres, no puedes pasar desapercibido o nunca conseguirás que se fije en ti y te dé una oportunidad. Sientes especial atracción por aquello relacionado con las artes, la belleza y la estética. Aprovecha los momentos de paz, pero no te alejes demasiado de la realidad.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Hoy te darás cuenta de cómo tus amigos están cambiando de forma vertiginosa. Alégrate por ellos en vez de preocuparte por tus intereses. Te conviene hacer más ejercicio. Necesitas más concentración de la que puedes encontrar en los ámbitos en los que habitualmente te mueves, busca espacios en los que reine la paz y la tranquilidad. Si tienes que hacer un trabajo importante en estos días, revisa de forma especial tus herramientas, porque te puedes llevar una sorpresa desagradable.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

En el horizonte se vislumbra un romance. Cuanto más tiempo dediques a las relaciones sociales, más oportunidades tendrás de que aparezca una persona interesante. Tu capacidad para transigir está bajo mínimos en estos días. No pasas ni una por alto y eso no es malo en una temporada, conseguirás que te respeten. El paso de los años está haciendo girar la perspectiva con la que afrontas la vida y ahora te enfrentas a una crisis que aparece como una consecuencia natural de ello.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Se acercan malas noticias. Aunque no te afecten directamente, pueden influir en tu estado de ánimo y te darás cuenta de que nunca estamos a salvo de todo. No te reprimas, suelta todo lo que tengas que soltar y no te quedes con nada dentro o se irá pudriendo poco a poco y te perjudicará mucho en el plano emocional. Has conseguido construir una base muy sólida para tu existencia, y por muy fuerte que sople ahora el viento, va ser muy difícil que consiga tumbarte.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Te conviene mucho hacer ejercicio, aunque sea poco tiempo, todos los días. Tu organismo está empezando a notar la influencia negativa del sedentarismo. Una persona que tiene mucho peso en tu vida puede herir hoy tus sentimientos, y suscitar en ti cierto rechazo e incluso odio. Puede que sólo quiera hacerte despertar. Si no haces algo para remediarlo, hoy será un día fastidioso del que te será difícil sacar algo en limpio. Puede que, al menos, puedas pasar tiempo con los tuyos.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Tiendes a abarcar demasiado a la hora de aceptar trabajos. Eso redunda en un mayor estrés y puede que también afecte al resultado final de lo que haces. Aprende a decir no. Tu relación amorosa se convierte ahora en mucho más intensa, empujada por los deseos de los dos de formar un solo ser. Todo lo que hagáis estará relacionado con el otro. Surgen nuevas oportunidades en el terreno profesional, sin embargo, para poder aprovecharte de ellas tendrás que ponerte al día en algunos conocimientos.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Aparecen nuevas amistades en tu futuro próximo, relacionadas con otras culturas u otros países. Es una muy buena oportunidad para abrir y enriquecer tus horizontes. Si persisten las molestias y no te conformas con la opinión de tu médico habitual, no dudes en acudir a un especialista. Te quedarás mucho más tranquilo. No le vendría mal un poco de organización a tu actividad diaria, hasta ahora un poco caótica. Es cierto que así no te va mal, pero piensa que te podría ir mucho mejor.