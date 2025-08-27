Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Horóscopo

El horóscopo para este miércoles 27 de agosto de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud.

27 de agosto 2025 · 07:31hs
ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

La posibilidad de una aventura amorosa es muy alta. Gracias a su constancia y astucia, no le falta el dinero. Sea precavido en el trabajo o lo echará todo a perder. Los nervios acumulados hoy debilitan sus fuerzas.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Todo irá sobre ruedas con sus familiares. Tendrá que afrontar un cuantioso gasto que no esperaba. Las personas que le rodean le imitarán profesionalmente. A punto de alcanzar el equilibrio en su organismo.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Saldrá de esa fase de incertidumbre amorosa. Esté tranquilo, ese dinero prestado lo recuperará pronto. Va a ser difícil superar el ambiente laboral tenso. Le cuesta vencer la fatiga y el sueño, necesita más descanso.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su relación amorosa necesita de más fantasía y entusiasmo. No tome decisiones económicas a la ligera. Le sobra energía para afrontar su trabajo. Tenderá a estar más irritable y tenso de lo habitual.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Atención, la pasión puede despertar de forma inesperada. Controle personalmente sus asuntos financieros. Sus ideas para obtener más rendimiento son muy buenas. La mejor terapia para la salud mental es la compañía.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

La estabilidad emocional es la nota dominante. Su economía mejora gracias a los consejos de un amigo. Día un tanto ajetreado y complejo en el terreno laboral. Elija bien su calzado o podrá tener problemas de espalda.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Los astros están de su lado, encontrará el amor. Apueste por los números 5 y 7. Exponga sus prioridades laborales de manera clara. Propósito del día, dejar de fumar, inténtelo.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Aunque esté melancólico, no caiga en soluciones fáciles. La venta directa mejora mucho su economía. Innovaciones importantes en el plano laboral. Cuídese más, la noche se hizo para descansar.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Sus seres queridos están encantados con su talante positivo. Hoy sus cuentas le dejan respirar. Decídase, por fin, a hacer ese cursillo, le satisfará. Huya de las comidas grasientas, picantes o con especias.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Su carácter positivo le ayuda a entablar nuevas amistades. Una persona cercana requiere un préstamo, ayúdele. Está desanimado con el trabajo, sea más positivo. Tiene alergia pero esto no le impedirá hacer su vida normal.

ACUARIO (21 DE ENERO 18 DE FEBRERO)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Si posee acciones en bolsa, no corren buenos vientos. Reconocimiento de toda su trayectoria laboral. Haga ejercicio para desfogarse y poder dormir mejor.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Fase de expansión, alegría y diversión, todo con amor. Una persona intenta acercarse por motivos económicos. En el trabajo, está en un momento de mucha creatividad. Puede sufrir trastornos intestinales.

Horóscopo Signo Agosto
