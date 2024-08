El horóscopo para este miércoles 21 de agosto de 2024

TAURO

Por mucho que tú te empeñes no vas a poder tener todo bajo control. Vive el día a día y deja que sea el destino el que te sorprenda. Debes dedicarle al hogar y a la familia un poco más de tiempo.

GÉMINIS

Se presenta un día movidito, con cambios positivos y novedades. Además, cuentas con la energía del planeta Marte en tu signo que te aporta fuerza, empuje, coraje..., y no va a dejar que te venza el desánimo si algún reto se te resiste.

CÁNCER

Baja tus expectativas si ves que algo en lo que has puesto todas tus esperanzas es más difícil de alcanzar de lo que esperabas. Valora lo que tienes y disfruta de los pequeños placeres cotidianos.

LEO

Felicidades. Hoy es el último día que el Sol está en tu signo. Te sentirás feliz, con ilusiones renovadas y con la seguridad de acertar en todas las decisiones que vayas a tomar. Estás a punto de recibir una noticia muy grata.

VIRGO

Sentirás que necesitas hacer pequeños cambios en tu vida y el miedo no te frenará para llevarlos a cabo. Aprovecha las oportunidades que va a traerte el destino y confía en ti, porque el triunfo será tuyo.

LIBRA

Es un buen momento para cerrar asuntos pendientes y dedicar tiempo a lo que realmente te llena. Si la relación con tu pareja no atraviesa su mejor momento, apuesta por el diálogo y no intentes forzar los acontecimientos.

ESCORPIO

Hoy tenderás a vivir tus emociones de forma extrema. Ya sabes que tú pasas del cielo al infierno en cuestión de segundos. Es el momento de dejar atrás el pasado para centrarte de lleno en el presente.

SAGITARIO

Si tus planes no salen como habías previsto, no te vengas abajo, porque eso no va contigo. Activa los pensamientos positivos y confía en tu fuerza interior y en tus posibilidades. Protégete de las envidias llevando contigo un cuarzo blanco.

CAPRICORNIO

Serás capaz de romper con la monotonía y de olvidarte de la carga que llevas sobre tu espalda. Los obstáculos dejarán de ser una dificultad para convertirse en un impulso de experiencias positivas.

ACUARIO

Aprovecha tu buena estrella para conseguir lo que deseas y no permitas que nada te impida disfrutar del momento maravilloso que te brinda el Cosmos. Buena ocasión para negociar o descubrir nuevas formas de ganar dinero.

PISCIS

Te darás cuenta de que eres capaz de llegar mucho más lejos de lo que pensabas y lucharás contra viento y marea por tus sueños. Debes alejarte de las personas tóxicas que son un lastre para ti.