Movilidad eléctrica en la región: entre el avance tecnológico y los desafíos pendientes

La movilidad eléctrica ya es una realidad en el paisaje urbano. Sin embargo, hay obstáculos que todavía condicionan su expansión masiva

La revolución de la movilidad eléctrica ya no es una postal lejana de ciudades europeas o asiáticas: desde hace tiempo comenzaron a rodar por las calles de Paraná y la región. Autos silenciosos, sin caño de escape visible y con diseños futuristas se mezclan cada vez más con el tránsito cotidiano. Sin embargo, detrás del entusiasmo por una tecnología presentada como “verde” y moderna, aparecen desafíos estructurales, económicos y técnicos que todavía generan interrogantes.

El licenciado Daniel Giosa, en Informática en la región, quien en su visita a distintos países pudo apreciar de cerca diferentes modelos –como el Tesla–, analizó el crecimiento de los vehículos eléctricos en la zona. Si bien ya se comercializan y circulan en Paraná, advirtió que existen limitaciones técnicas, energéticas y de infraestructura que aún deben resolverse. En este marco, el especialista plantea una mirada más amplia y cautelosa sobre su implementación en la Argentina. “La revolución de los autos eléctricos está bárbara, es genial”, señaló al respecto. No obstante, aclaró que el contexto argentino es muy distinto al de otros países donde la transición avanza con mayor fluidez. “En países de poco territorio, como Uruguay, es fantástico. Es un país de unos 400 kilómetros a la redonda y la autonomía alcanza perfectamente. Pero en Argentina, que es mucho más grande, el auto 100% eléctrico se vuelve más complejo”, explicó.

Diferentes opciones

Giosa detalló que no todos los vehículos electrificados funcionan igual. Existen los 100% eléctricos, que dependen exclusivamente de batería; los híbridos, que combinan motor a combustión y eléctrico; y los híbridos enchufables, que permiten carga externa además del uso de combustible.

En el mercado también comienzan a verse camionetas de gran porte con sistemas combinados que permiten autonomías cercanas a los 1.000 kilómetros. “Podés recargar eléctricamente o cargar combustible para cualquiera de los motores. Eso amplía mucho las posibilidades en un país donde la infraestructura todavía no está desarrollada”, sostuvo.

En Paraná ya circulan unidades eléctricas. Por ejemplo, según precisó Giosa, ENERSA incorporó utilitarios eléctricos a su flota, y en concesionarias locales se comercializan algunos modelos. Los precios, sin embargo, continúan siendo elevados y parten desde los 20.000 dólares aproximadamente.

Infraestructura insuficiente para una óptima movilidad eléctrica

Uno de los puntos centrales del análisis de Giosa es la infraestructura. “Hoy no hay estructura para mantener una gran cantidad de autos eléctricos”, afirmó.

Al respecto, explicó que la instalación de cargadores rápidos domiciliarios requiere adecuaciones eléctricas específicas y no todas las viviendas están preparadas para soportar esa demanda. Además, la ventaja económica respecto al combustible tradicional ya no es tan marcada como en años anteriores.

Si bien en la provincia se avanza en generación de energías renovables –con iniciativas de Municipalidad de Paraná y la propia Enersa vinculadas a parques solares–, el especialista considera que la producción energética aún es insuficiente para acompañar una masificación. “El problema sería que se vendan muchos autos eléctricos y no haya puntos de carga suficientes. La gente no los va a comprar si no tiene dónde cargarlos”, remarcó.

En cuanto a los tiempos, explicó que un cargador convencional puede demorar hasta ocho horas en completar la batería. Los sistemas rápidos reducen ese tiempo a una o dos horas para alcanzar el 50%, y algunos cargadores permiten llegar al 80% en unos 40 minutos. “Tenés que programar el viaje. No es como cargar combustible y seguir”, sintetizó.

Autos eléctricos El experto Daniel Giosa analizó los pros y contras de la movilidad eléctrica

Seguridad y baterías

Uno de los aspectos que más preocupa es el tratamiento de las baterías de litio. “No se sabe todavía qué va a pasar cuando haya que recambiarlas masivamente”, indicó.

Giosa relató experiencias observadas en el exterior y advirtió que los incendios en baterías de litio no se extinguen con métodos convencionales. “No se apagan como un fuego común. Requieren equipos especiales. No sé si en Argentina estamos preparados para eso”, planteó.

También mencionó dudas frecuentes entre potenciales usuarios: qué sucede ante calles anegadas, qué ocurre si la batería falla lejos de un punto de carga o cuál es el protocolo ante un desperfecto eléctrico.

Potencia y rendimiento

En términos de prestaciones, el especialista reconoció que el rendimiento es uno de los puntos fuertes. “Son un avión”, describió al referirse a su experiencia de manejo con modelos de Tesla en el exterior, que pudo apreciar en la localidad de Tampa, en Estados Unidos.

Sobre este punto, destacó la aceleración inmediata y la potencia, con motores incluso ubicados en cada rueda, superan ampliamente a muchos vehículos tradicionales.

Transición en proceso

En la región, los autos eléctricos ya son parte del paisaje urbano. El debate ahora no pasa por si llegarán, sino por cómo se integrarán a una infraestructura que todavía debe adaptarse para acompañar el cambio.

Para Giosa, la movilidad eléctrica representa una evolución inevitable, pero aún atraviesa una etapa de transición con desafíos estructurales pendientes. “Se venden como la gran solución ecológica, pero hay cuestiones que todavía no se evaluaron en profundidad”, concluyó.