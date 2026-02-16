Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

La revelación fue realizada por Roberto Saibene, comisario deportivo de la categoría. Hubo un acto “con mala intención” que perjudicó en El Calafate.

El inicio de la temporada 2026 del Turismo Carretera quedó marcado por un episodio tan inédito como preocupante. La Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) confirmó que el sábado, durante la clasificación en El Calafate, el sistema de cronometraje fue víctima de un entorpecimiento provocado con “mala intención”.

La revelación fue realizada por Roberto Saibene, comisario deportivo de la categoría, en diálogo con el programa Campeones por Radio Continental AM590. Allí detalló que, tras lo sucedido, la comisión directiva se reunió con los responsables técnicos del nuevo sistema de toma de tiempos, quienes explicaron cómo se produjo el ataque informático.

“Entraron por alguna IP”

Según relató Saibene, los ingenieros detectaron un acceso externo al sistema.

“Según los ingenieros que están a cargo de la planificación de este nuevo sistema, encontraron que habían entrado por alguna IP. No sabemos de dónde, pero sí aseguraron que habían entrado y nos dijeron que había sido producido el daño con mala intención”.

Una IP es la dirección numérica que identifica a un dispositivo dentro de una red bajo el protocolo de internet. En términos prácticos, permite rastrear el origen de una conexión y, eventualmente, determinar una ubicación aproximada.

Ante la consulta directa de si se trató concretamente de un sabotaje, el comisario deportivo fue categórico:

“Sí, correctamente; se está trabajando para saber de dónde pudo haber salido”.

El momento crítico: sin Start/Finish ni parciales

El atentado digital ocurrió mientras clasificaba el grupo de pilotos con mejor ranking. En ese instante, el sistema dejó de registrar correctamente los tiempos.

“No teníamos ‘Start/Finish’ y no se tomaba la apertura y cierre de la vuelta”, explicó Saibene.

La gravedad del problema radica en que el punto de inicio y fin de cada giro es el corazón del cronometraje. Sin esa referencia, no es posible validar los tiempos de vuelta ni los parciales intermedios, elementos esenciales para ordenar la grilla de largada.

La actividad debió interrumpirse. Los autos quedaron en pista, bajo régimen de parque cerrado, a la espera de una solución que permitiera reanudar la tanda. La tensión creció en boxes y en dirección de carrera, mientras los técnicos intentaban detectar el origen del inconveniente.

Una decisión en medio de la incertidumbre

Tras agotar el tiempo prudencial de espera, la ACTC optó por cerrar la clasificación del grupo afectado con los seis minutos ya disputados —de los ocho reglamentarios— y otorgar esa misma duración al resto de los grupos como criterio de compensación.

“Hicimos la espera posible, como para poder continuar con la clasificación. Como no se encontraba dónde había surgido el problema, se decidió cerrar la clasificación con los seis minutos que ya se había clasificado. Decidimos, en los otros grupos, hacerlo de la misma forma. Después de una espera se pudo clasificar, no como deberíamos, no teníamos los parciales pero sí se pudo clasificar bien”.

La medida buscó sostener la equidad general en un contexto excepcional. Sin embargo, el propio Saibene reconoció que hubo pilotos perjudicados.

“Nosotros tenemos que legislar para todos, no podemos parar un grupo y pensar si va a haber algún perjudicado. Hubo algún perjudicado, sí, pero lamentablemente tenemos que tomar decisiones para todos. Fue una sorpresa, que no teníamos pensada y, como te repito, pensamos en los 56 pilotos y no solamente en algunos que pueden haber salido perjudicados. Creemos que fue la decisión acertada”.

Un “daño enorme” al corazón de la competencia

Con garantías técnicas para el domingo, la actividad continuó con normalidad en las series y finales del TC y el TC Pista. No obstante, el impacto institucional del hecho es profundo.

“Es un daño enorme el que han hecho”, sostuvo Saibene. “El que lo hizo, lo hizo con toda maldad, que sabe, puede hacer; porque fue directo al corazón del cronometraje, tan importante para una carrera”.

En una categoría donde cada milésima define posiciones y campeonatos, la fiabilidad del sistema de tiempos es un pilar esencial. Atacar ese componente implica comprometer la transparencia deportiva, la seguridad reglamentaria y la credibilidad del espectáculo.

Investigación en marcha tras lo de El Calafate

Desde la ACTC aseguraron que no bajarán los brazos en la búsqueda de los responsables.

“No vamos a bajar los brazos, vamos a seguir buscando quién ha sido el responsable”, confirmó el comisario deportivo, aunque aclaró que la investigación quedará bajo la órbita de la comisión directiva.

El episodio abre interrogantes sobre la seguridad informática en el automovilismo moderno, donde los sistemas digitales cumplen un rol cada vez más determinante. La temporada 2026 del Turismo Carretera recién comienza, pero ya quedó atravesada por un hecho sin precedentes que obliga a reforzar protocolos y blindar tecnológicamente uno de los campeonatos más emblemáticos del país.

Mientras tanto, en los boxes y en los talleres, el foco vuelve a la competencia. Pero en los escritorios de la ACTC, la prioridad es otra: identificar al responsable de un sabotaje que golpeó directamente el núcleo técnico del espectáculo.