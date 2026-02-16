El Blanquinegro y la Lepra repartieron puntos en el estadio Guillermo Laza, ambos necesitados de sumar para alejarse de la parte baja de la tabla.

Deportivo Riestra y Newell’s empataron 1-1 en el estadio Guillermo Laza, en el cierre de la quinta fecha del Torneo Apertura 2026, durante un duelo entre ambos equipos que necesitan un triunfo. El gol del Malevo lo convirtió Nicolás Benegas y el de la Lepra fue obra de Ignacio Ramírez, de penal.

Desde el primer minuto, Riestra mostró una actitud ofensiva . Un centro preciso de Pedro Ramírez inauguró la primera jugada de peligro, aunque la definición no alcanzó el objetivo esperado. Poco después, una conexión con un pase de Nicolás Benegas a Ramírez generó otra oportunidad clara , pero la defensa de la visita logró despejar la pelota justo sobre la línea.

La presión alta y el control del juego permitieron a Riestra instalarse en campo rival. La visita, en cambio, no consiguió elaborar acciones de riesgo, lo que dejó a la última línea local sin mayores exigencias. Tras los primeros quince minutos, La Lepra comenzó a ganar terreno y a acercarse con mayor frecuencia al área del Blanquinegro.

Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada

Riestra newells 1 Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada.

La mayoría de las jugadas ofensivas de Riestra terminaron en los pies de Jonathan Herrera. Sin embargo, la falta de puntería en los últimos metros impidió que el equipo local pudiera capitalizar sus oportunidades.

El partido se mantuvo igualado, con el conjunto visitante recurriendo a pases largos y sin lograr asociaciones en ataque. A los 28 minutos el delantero Matías Cóccaro debió ser asistido por los médicos y se retiró lesionado, en su lugar ingresó Juan Ramírez. A los 35 minutos, Nicolás Benegas aprovechó un rebote en el área y, con un disparo contundente, venció al arquero Gabriel Arias para asegurar el primer gol del partido. De esta manera, concluyó la primera mitad con el 1-0 a favor del equipo local.

En el segundo tiempo, el conjunto santafesino buscó adueñarse del protagonismo, mostró mayor elaboración en su juego e inquietó a la defensa local, aunque el resultado no sufrió modificaciones. Por parte de Deportivo Riestra, Herrera intentó convertir su gol, pero su remate salió desviado y la pelota terminó fuera del estadio.

A los 30 minutos, un error defensivo de Jonathan Goitia permitió que el local habilitara a Herrera, quien quedó mano a mano con Arias, sin embargo, el arquero logró contener el disparo y evitó lo que pudo haber sido el segundo tanto. Ignacio Arce se destacó como una de las figuras del encuentro y, a los 35 minutos, protagonizó una intervención clave al lucirse con una atajada tras un remate de Michael Hoyos.

En los minutos finales, a los 40, Newell’s dispuso de una oportunidad determinante en el área de Riestra: tras un rebote, la pelota quedó para Armando Méndez, quien remató, pero Matías García intervino levantando la pierna y cortó la acción, lo que llevó al árbitro a sancionar un penal para la visita. Juan Ramírez se hizo cargo de la ejecución y, sin dudar sentenció el empate, con un disparo que pasó por debajo del paranaense Ignacio Arce.

El siguiente desafío para Deportivo Riestra será como local frente a Huracán este sábado a las 19:15, mientras que ese mismo día, a las 17:00, Newell’s Old Boys jugará como visitante ante Banfield.