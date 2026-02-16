Uno Entre Rios | Ovación | Torneo Regional Amateur

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Los equipos que perdieron la final del Torneo Regional Amateur podrían tener una nueva chance de subir al Federal A.

16 de febrero 2026 · 21:49hs
Juventud Unida perdió la final del Torneo Regional Amateur

Juventud Unida perdió la final del Torneo Regional Amateur, pero podría tener otra chance de llegar al Federal A.

El Torneo Regional Amateur 2025/2026 llegó a su fin con las definiciones de los cuatro ascensos en la jornada del domingo pero en las últimas horas surgió una incógnita sobre la posibilidad de agregar un premio más hacia el Federal A.

Atlético Escobar, FADEP de Mendoza, Defensores de Puerto Vilelas y Tucumán Central gritaron campeón en las emocionantes y no menos polémicas definiciones de los cuatro ascensos reglamentarios del Torneo Regional Amateur.

Juventud Unida de Gualeguaychú jugará la final por el ascenso al Torneo Federal A

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

Sin embargo, unas declaraciones del arquero de Ferro de General Pico, Joaquín Sequeira, le dieron suspenso al final de la competencia con la posibilidad de la disputa de un ascenso más hacia el Federal A.

"Estuvo a la vista de todos, estoy triste pero morimos de pie. Les costó mucho ganarnos, fue alevoso y a la vista de todos", comenzó el guardameta quejándose por el arbitraje de Fernando Rekers en el partido de la final perdida ante Atlético Escobar. Pero, acto seguido, lanzó la bomba total en el Regional: "Esto sigue. Me dijeron que hay otro ascenso. Tratamos de mantener la calma. Si hay revancha, iremos por eso".

¿Un ascenso más en el Torneo Regional Amateur?

Aún no hay nada oficial y ya pasa a ser un rumor. Igualmente, la lógica podría funcionar en la cantidad de equipos clasificados al Federal A 2026. Son 37 participantes y podría ser posible un nuevo ascenso para completar con 38. De esta manera, se le abriría una nueva puerta a Juventud Unida de Gualeguaychú, que cayó por penales ante Defensores de Puerto Vilelas.

Fuente: Vermouth Deportivo

