Uno Entre Rios | La Provincia | Centro de Jubilados

Reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones

Entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilacionesde fue de carácter informativo. Se analizó las posibles reformas al régimen vigente.

16 de febrero 2026 · 18:47hs
Hubo una reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones. 

Hubo una reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones. 

El Centro de Jubilados y Pensionados Provinciales del Departamento Paraná, representado por algunos integrantes de su comisión directiva, mantuvo un encuentro de trabajo con el presidente la Caja de Jubilaciones y Pensiones provincial, Gastón Bagnat.

El objetivo del encuentro fue para interiorizarse acerca del proceso de reforma previsional que promueve el Gobierno provincial.

Tormentas golpearon al provincia con registros de lluvias intensas.

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

El 19 y 20 de febrero el CGE realizará los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición para los tres niveles.

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

LEER MÁS: Caja de Jubilaciones de Entre Ríos: impulsan proyecto con cambios

Detalles del encuentro

La presidenta del Centro, Griselda Ledesma, repasó algunos de los temas tratados con el funcionario, entre los cuales se destacan la evolución financiera del organismo, los desafíos que el sistema enfrenta a corto plazo y en particular, la reforma previsional que está siendo impulsada por mandato del gobernador Rogelio Frigerio.

Al respecto, Ledesma sostuvo que el titular de la Caja le transmitió que “el proceso actual es de debate en el largo plazo y que no será una medida urgente, ni de un día para el otro. Bagnat nos confió que es el momento de hacer algo con el sistema y que así no es sustentable”.

En referencia a los lineamientos planteados en el proyecto oficial, Ledesma señaló: “Ellos plantean algunos factores fundamentales del sistema previsional, en especial la evolución de la movilidad jubilatoria y de las edades, entre otros aspectos”.

Ante la consulta respecto del 82% móvil, Ledesma aseguró que el presidente de la Caja se comprometió a defender este derecho, calculado sobre el sueldo bruto del activo.

Durante la audiencia además se abordó la situación de los regímenes especiales, de las pensiones y de la modalidad de trabajo para avanzar en este proceso de intercambio institucional.

En este contexto, se valoró el espacio de diálogo y de intercambio de información proporcionada por las autoridades de la Caja de Jubilaciones de Entre Ríos.

Del mismo modo, Bagnat se puso a disposición para coordinar una reunión informativa en el Centro de Jubilados, a los fines de brindar precisiones sobre el proyecto oficial a los jubilados y pensionados provinciales.

Participaron además de la reunión el vicepresidente del Centro de Jubilados, Mario Huss; la secretaria, Graciela Sosa; la vocal titular primera Ramona Ledesma y los integrantes de la Comisión Fiscalizadora, Enzo Acosta e Irma Cuesta.

Centro de Jubilados Caja de Jubilaciones Reunión
Noticias relacionadas
Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

la cgt acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

convocan a marchar por justicia para vanesa lopez en gualeguay

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Ver comentarios

Lo último

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Ultimo Momento
¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Deportivo Riestra y Newells empataron en el cierre de la quinta jornada

Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Policiales
Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Ovación
¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Deportivo Riestra y Newells empataron en el cierre de la quinta jornada

Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

La provincia
Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones

Reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Dejanos tu comentario