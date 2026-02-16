Uno Entre Rios | La Provincia | Tormenta

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Las tormentas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas.

16 de febrero 2026 · 19:18hs
Tormentas golpearon al provincia con registros de lluvias intensas.

Tormentas golpearon al provincia con registros de lluvias intensas.

Desde el área de Defensa Civil de la provincia informaron que el Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta amarillo por tormentas para este martes que alcanza a 12 departamentos. Son: La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Villaguay, Concordia, San Salvador, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.

El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, pudiendo ser superados de manera puntual.

Hubo una reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones. 

Reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones

El 19 y 20 de febrero el CGE realizará los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición para los tres niveles.

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

LEER MÁS: Todas las noticias de UNO Entre Ríos

Precaución

Desde la provincia instan a la población a tomar los recaudos necesarios, por lo que se recomienda no sacar la basura. Retirar objetos que impidan que el agua escurra. Evitar actividades al aire libre. No refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Además, para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanecer en playas, ríos, lagunas o piletas. Estar atentos ante la posible caída de granizo. Tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.

Tormenta alerta precaución
Noticias relacionadas
Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

la cgt acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

La CGT acelera definiciones para convocar a un paro nacional contra la reforma laboral

convocan a marchar por justicia para vanesa lopez en gualeguay

Convocan a marchar por justicia para Vanesa López en Gualeguay

Ver comentarios

Lo último

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Ultimo Momento
¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Deportivo Riestra y Newells empataron en el cierre de la quinta jornada

Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Policiales
Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Federación: dejó las llaves en el auto y se lo robaron del garaje

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Incendio en un galpón rural de Villaguay dejó 500 cerdos muertos

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Autovía Artigas: una familia terminó con heridas luego de un accidente

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Paraná: tres personas resultaron heridas tras la caída de un ascensor

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Villa Elisa: la policía investiga un lesionado con arma de fuego

Ovación
¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

¿Habrá un quinto ascenso en el Torneo Regional Amateur?

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Sabotaje digital en El Calafate: la ACTC confirmó que el TC sufrió un entorpecimiento intencional

Deportivo Riestra y Newells empataron en el cierre de la quinta jornada

Deportivo Riestra y Newell's empataron en el cierre de la quinta jornada

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Barcelona perdió con el Girona y cedió el liderazgo de La Liga

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

Leandro Paredes, lesionado, es duda para el clásico ante Racing

La provincia
Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Alerta por tormentas fuertes este martes en Entre Ríos

Reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones

Reunión entre el Centro de Jubilados y el presidente de la Caja de Jubilaciones

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

CGE: se realizarán los concursos docentes de ascenso con Sistema de Oposición

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Entre Ríos: las exportaciones crecieron 47 por ciento en 2025

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Fiesta de la Artesanía en Colón: el Patio de Tallistas es uno de los grandes atractivos

Dejanos tu comentario