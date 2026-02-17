Uno Entre Rios | La Provincia | Entre Ríos

Entre Ríos: sube la temperatura y hay alerta por lluvias y tormentas

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene vigente un aviso de alerta por tormentas durante tres días en diferentes zonas de Entre Ríos. Advierte de lluvias abundantes en cortos períodos y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora

17 de febrero 2026 · 10:01hs
El clima para este martes 17 de febrero estará marcado por condiciones de inestabilidad sobre una amplia franja del país. Durante la noche y madrugada avanzó un sistema frontal que podría favorecer el desarrollo de tormentas de variada intensidad durante este martes, con un escenario que se tornará más activo con el correr de las horas. En Entre Ríos se pronostica territorio con cielo mayormente cubierto, con probabilidad de chaparrones, lluvias y algunas zonas con tormentas. Las temperaturas podrían superar los 30 grados, pese a la cobertura de nubes y con alto porcentaje de humedad, según indica el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Alerta por tormentas

Por otra parte, el Servicio Meteorológico Nacional mantuvo vigente una alerta en la que diez provincias están bajo alerta por tormentas. Los fenómenos previstos incluyen, lluvias abundantes en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas intensas que podrían alcanzar los 80 km/h.

Las provincias alcanzadas por la alerta comprenden a Mendoza, San Luis y Córdoba, extendiéndose hacia el norte de La Pampa y el centro-sur de Santa Fe. También se encuentran bajo advertencia Entre Ríos y Corrientes, además de sectores del noroeste argentino como Catamarca, Tucumán y Salta.

Tres días con alerta por tormentas en Entre Ríos

En la provincia de Entre Ríos, la advertencia alcanza a los departamentos La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Villaguay, Concordia, San Salvador, Paraná, Diamante y, Nogoyá. Según el organismo nacional, el área “será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes”, indica el informe.

lluvia Paraná (1)

De acuerdo al parte oficial, las tormentas estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, intensa actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

En cuanto a los registros estimados, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 milímetros, aunque no se descarta que en sectores específicos esos números puedan ser superados de manera puntual.

En tanto, el organismo, lanzó otro aviso de alerta por tormentas para la tarde y noche del miércoles. En este caso, los departamentos afectados por el fenómeno serán Victoria y Gualeguay.

Asimismo, las tormentas permanecerían en la zona hasta la mañana del jueves, según advierte el SMN en el aviso de alerta. El mismo estará vigente para los departamentos a La Paz, Federal, Feliciano, Federación, Villaguay, Concordia, San Salvador, Paraná, Diamante, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.

Recomendaciones preventivas

El nivel amarillo implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Ante este escenario, las autoridades solicitaron a la población adoptar medidas de prevención. Entre las principales sugerencias se encuentra no sacar la basura, retirar objetos que puedan obstruir el drenaje del agua y evitar actividades al aire libre mientras se desarrollen las tormentas.

