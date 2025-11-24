El horóscopo para este lunes 24 de noviembre de 2025

Enterate que te deparan los astros hoy. Lee el horóscopo, tu signo y todo lo que tenés que saber en el amor, dinero y salud

Estás pasando por un período de cambios que te tiene muy agitado. Recuerda que encontrarás apoyo en casa.

Horóscopo del sábado 22 de noviembre de 2025

Horóscopo del domingo 23 de noviembre de 2025

Salud: Prefiere la espontaneidad y no las exigencias que despiertan resistencias. Define al amor con libertad y sin perjudicar el compromiso.

Amor: Piensa antes de actuar, la aparición de amores pasajeros podrían apartar tu interés de las verdaderas responsabilidades.

Dinero: Hoy podrás iniciar proyectos con posibilidades de futuro. La forma en la que inviertas tus recursos tenderá a ser sensata.

Tauro

Se acrecienta tu confianza en ti mismo, en tu patrimonio y en tu selecto círculo social. Tiempo de cambios radicales se avecinan.

Salud: Ordena tu espacio de trabajo, y paralelamente tu mente se ordenará. Es más productivo un sector de trabajo que se encuentre limpio y ordenado.

Amor: No reprimas tus emociones fuertes porque terminarán enfermándote, mejor plantea aquello que te hace daño. No temas.

Dinero: Es el momento de emprender nuevos caminos pero no de hacer locuras con el dinero. Piensa bien antes de invertir.

Géminis

Estarás sociable y generoso. Es el día ideal para buscar soluciones a algunos de los problemas de los que más te quieren.

Salud: Es importante que no disminuyas las horas de sueño. Practica un ejercicio que te ayude a desconectar tu mente de las obligaciones.

Amor: Tu obstinación alejará a quienes más te quieren. Se aproximan tiempos de cambios y recién ahí verás cuánto te has equivocado.

Dinero: Tus ambiciones no son acordes a las oportunidades disponibles. Deberás evaluar mejor tus planes a futuro.

Cáncer

Un momento de claridad te dará la fórmula para solucionar el problema familiar que te está angustiando. Relájate y actúa con calma.

Salud: No tropieces dos veces con la misma piedra. Por eso, si te han mentido en el pasado, sabrás a qué atenerte de ahora en más.

Amor: Es posible que se opaque tu día al enterarte de cosas que preferías no saber con respecto a tu entorno amoroso.

Dinero: Tu originalidad en el trabajo logrará que los demás pidan tus consejos. Pero no te creas el dueño de la verdad.

Leo

Hoy no será una jornada muy entusiasta y tu estado de ánimo se verá por el suelo. Mal ambiente laboral, ten cuidado.

Salud: Necesitas descansar antes de que se te agoten las baterías. Te has esforzado demasiado y ahora tienes que calmarte y recuperar fuerzas.

Amor: Conocerás a alguien por quien sentirás atracción y esto podría ser el comienzo de algo bueno. No tengas miedo a las diferencias.

Dinero: Cuidado al transportar dinero, ya que tienes tendencia a distraerte. Tendrás tantas cosas en mente que puedes perder plata.

Virgo

Se pondrán de manifiesto los conflictos de familia. Un cambio trascendente te aguarda, aprovecharás las oportunidades.

Salud: La verdad te busca, asegúrate de que tú también la buscas. El grado de potencialidad depende de la sinceridad del propio deseo.

Amor: Tienes necesidad de ser autosuficiente por más íntimamente que te comprometas. Aprende a respetar la intimidad individual.

Dinero: Un problema financiero te está quitando energía. Es mejor abordarlo solo y así no tendrás que rendirle cuentas a nadie.

Libra

Ten un poco de paciencia y cuida tus pasos, no siempre es recomendable seguir haciendo las cosas apresuradamente.

Salud: Los errores se verán aumentados si no te tomas un tiempo para descansar y relajarte. Si es posible realiza algún deporte por mínimo que sea.

Amor: Gozarás de una formidable energía para llevar a cabo un proyecto que te traerá importantes beneficios económicos.

Dinero: No seas demasiado exigente con los demás, ya que no todo el mundo actúa de la manera como a ti te gustaría.

Escorpio

Si algo te parece injusto trata de solucionarlo de la mejor manera posible y evita los enfrentamientos sin sentido.

Salud: Se presentarán molestias físicas por las malas posturas que has adoptado durante este último tiempo. Si no las corriges empeorarán.

Amor: Existe una crisis en donde necesitarás el apoyo de tu pareja, y así podrás solucionar el inconveniente y afianzar la relación.

Dinero: Actúa y canaliza tus energías de manera que sea provechoso en las relaciones laborales. Te beneficiará sobremanera.

Sagitario

Recuperas la vida social y te apegas a las personas. Cuídate de no manipular, inmiscuirte en asuntos ajenos es pérdida de tiempo.

Salud: Nadie tiene el derecho de imponerte sus ideas aunque sea muy fuerte. Prepárate y mantente firme cuando la presión comience a aumentar.

Amor: Vive la realidad, deja de lado la fantasía en el amor. Pon los pies en la tierra, no dejes que jueguen con tus sentimientos.

Dinero: Se reanimará un proyecto que tenías en mente hace mucho tiempo. Deberás buscar contactos para poder cerrar el negocio.

Capricornio

Trabajador hábil y eficiente, no pones mala cara ante las tareas difíciles, que cumples con el deseo de realizar algo útil.

Salud: No te dejes aplastar por un fallo técnico, empeorarás las cosas. Acepta lo que no puedas cambiar y la vida te será más fácil.

Amor: Por momentos no sabrás bien qué decir a tu pareja, pero pronto te quitarás la máscara y todo volverá a su lugar.

Dinero: Los vaivenes económicos pueden significar cambio de dirección en tus proyectos. Si quieres salir airoso, tómalos con calma.

Acuario

Tu impulsividad podría herir a los demás. Hoy, piensa dos veces antes de hacer o decir algo que incomode a los demás.

Salud: Existirá en ti un gran deseo de concretar tus metas, pero deberás ser muy realista y reconocer tus limitaciones. Acéptate tal cual eres.

Amor: La pareja pasará por su mejor momento gracias a que la confianza mutua es el pilar sobre el que sostienen la relación.

Dinero: Tus esfuerzos serán recompensados, pero no creas que podrás dormirte en los laureles. Ahora tendrás más responsabilidades.

Piscis

Tu tendencia a la excentricidad puede crear mala imagen a tu alrededor. Hoy trata de mostrar la persona que realmente eres.

Salud: Tus pensamientos y reflexiones resultarán oscuros para aquellos que no logren seguir el camino de tus pensamientos. No decaigas si no te entienden.

Amor: Los requerimientos familiares harán que tu pareja sienta celos y te haga reproches. No tomes partido por ninguna de las partes.

Dinero: Tu economía se verá resentida en esta etapa debido a que decidirás dedicarte a proyectos propios. Anímate a la independencia.