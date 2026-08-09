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San Benito Paraná avanzó en el Torneo Regional Amateur Femenino

San Benito Paraná se clasificó a la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur tras eliminar a Unión de Crespo. Ahora se medirá con ADIUR de Rosario.

9 de agosto 2026 · 17:23hs
San Benito Paraná se impuso con un resultado global de 3-0.

Prensa San Benito Paraná

San Benito Paraná se impuso con un resultado global de 3-0.

San Benito Paraná avanzó a la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Femenino. En el partido revancha de la Primera Ronda, disputado en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), igualó 0 a 0 frente a Unión de Crespo.

Las Santas habían ganado como visitante en la ida 3 a 0, ventaja que le permitió pasar de fase en la competencia organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

San Benito Paraná tuvo una sólida actuación y quedó bien parado de cara a la revancha.

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El próximo rival de San Benito Paraná

El conjunto dirigido por Juan Pablo Giannecchinne ahora se enfrentará con ADIUR de Rosario, que eliminó a Atlético San Jorge con un global de 7-4, tras ganarle 5-3 como visitante en la ida y 2-1 como local en la vuelta.

San Benito Paraná Torneo Regional Amateur Unión de Crespo fútbol femenino
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