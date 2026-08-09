San Benito Paraná avanzó a la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur del Torneo Regional Amateur Femenino. En el partido revancha de la Primera Ronda, disputado en el predio de la Liga Paranaense de Fútbol (LPF), igualó 0 a 0 frente a Unión de Crespo.
San Benito Paraná avanzó en el Torneo Regional Amateur Femenino
San Benito Paraná se clasificó a la Segunda Ronda de la Región Litoral Sur tras eliminar a Unión de Crespo. Ahora se medirá con ADIUR de Rosario.
9 de agosto 2026 · 17:23hs
Las Santas habían ganado como visitante en la ida 3 a 0, ventaja que le permitió pasar de fase en la competencia organizada por el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
El próximo rival de San Benito Paraná
El conjunto dirigido por Juan Pablo Giannecchinne ahora se enfrentará con ADIUR de Rosario, que eliminó a Atlético San Jorge con un global de 7-4, tras ganarle 5-3 como visitante en la ida y 2-1 como local en la vuelta.