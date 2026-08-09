Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional.

El equipo femenino de Sarmiento de Crespo afrontará del 13 al 17 el cuarto campeonato nacional de Mamis e Intermedias.

Las Gacelas, el equipo de hockey sobre patines de Sarmiento de Crespo, volverán a competir en el Campeonato Nacional de Mamis e Intermedias, que se disputará del 13 al 17 en el estadio Aldo Cantoni de San Juan. Las entrerrianas llegan como campeonas y buscarán repetir el título.

El calendario del plantel entrerriano es el siguiente: debutarán el jueves a las 19 ante SEC; el viernes a las 14 enfrentarán a Olimpia y cerrarán la fase de grupos el próximo sábado a partir de las 16 ante Huarpes. Los tres partidos de zona se jugarán en el Aldo Cantoni.

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El desafío tendrá un condimento especial. Será la cuarta participación del conjunto crespense en esta competencia y, nuevamente, deberá trasladarse hasta la provincia que es considerada la cuna del hockey sobre patines argentino. Allí, en el mismo escenario donde el año pasado alcanzaron la gloria, Las Gacelas intentarán volver a levantar el trofeo.

Para concretar el viaje, el plantel llevó adelante distintas actividades para recaudar dinero. El objetivo fue cubrir los gastos de inscripción, alojamiento, traslados y todo lo que implica permanecer varios días en San Juan.

Detrás de la competencia hay también una importante organización familiar y laboral, ya que buena parte de las integrantes son madres y deben acomodar sus responsabilidades para poder viajar.

En diálogo con UNO, dos referentes del equipo, Cecilia Albornoz y Guillermina Burgos, contaron cómo viven la previa de una nueva experiencia nacional, las expectativas después del campeonato conseguido en 2025 y todo lo que existe detrás de un grupo que lleva más de una década compartiendo cancha.

Las Gacelas van a defender el título

El punto de partida inevitable es el campeonato conseguido el año pasado. Las Gacelas ya saben lo que significa llegar hasta el último partido y quedarse con el título, pero esa conquista también modificó el escenario para esta edición.

“Estamos confiadas en que es posible volver a conseguir el título, pero sabemos que los demás equipos, en especial los sanjuaninos, también se preparan. Somos el equipo a vencer”, explicó Burgos.

Albornoz coincidió en que la condición de campeonas genera una responsabilidad diferente. “Haber conseguido el título genera una responsabilidad distinta. Sabemos que ahora nos toca defender el campeonato y eso implica una presión extra, pero tratamos de transformarla en motivación para seguir creciendo y representando de la mejor manera a nuestro club”, señaló.

Las Gacelas vuelven a San Juan para defender el título nacional.

La intención está clara: compe tir para volver a ser campeonas, aunque el plantel sabe que cada partido tendrá su propia dificultad. “La idea es defender el título, pero sabemos que todos los partidos son difíciles”, remarcó Burgos.

La preparación, además, no fue sencilla. El equipo continúa con compromisos en las categorías Mix y Reserva, por lo que debió combinar esas competencias con el objetivo de llegar de la mejor manera al Nacional.

“Este año estamos compitiendo en la categoría Reserva, donde en la mayoría de los equipos hay exjugadoras. Eso nos ayuda a elevar nuestro nivel de juego”, destacó Burgos.

Albornoz explicó que no pudieron realizar una preparación exclusivamente enfocada en San Juan. “No fue la preparación ideal, ya que seguimos compitiendo los playoffs de las categorías Mix y Reserva. Eso hizo que tuviéramos que complementar ambos compromisos. De todas maneras, llegamos bien, con muchas ganas y enfocadas en disfrutar esta nueva oportunidad”, manifestó.

Se conocen de memoria

Si existe una característica que distingue a Las Gacelas es el tiempo que llevan juntas. La base del plantel comparte cancha desde 2014 y esa continuidad terminó convirtiéndose en una de las principales fortalezas.

“Desde el año 2014 jugamos juntas. Ya nos entendemos con una mirada o una seña. Es muy difícil que un equipo se mantenga tantos años unido”, sostuvo Burgos.

Albornoz también puso el foco en ese crecimiento colectivo. Desde aquel tercer puesto conseguido en 2024 hasta el campeonato del año siguiente, Las Gacelas fueron aprendiendo de sus experiencias. “Crecimos muchísimo. Pudimos corregir algunas debilidades que teníamos como equipo y fortalecimos algo muy importante: acompañarnos en los errores, continuar celebrándonos los aciertos y confiar unas en otras. Ese crecimiento colectivo fue clave para alcanzar los resultados que conseguimos”, afirmó.

La garra y el compañerismo aparecen como otras dos claves de un plantel que se sostiene con el paso de los años. “Nunca dejamos de luchar y siempre encontramos la manera de apoyarnos mutuamente, incluso en los momentos más difíciles”, agregó Albornoz.

Volver al Cantoni

San Juan no será un destino más para Las Gacelas. Allí consiguieron el campeonato nacional en 2025 y ahora regresarán al mismo escenario para intentar repetir la historia.

“Siempre es lindo volver al mismo lugar y recordar ese hermoso momento vivido como equipo”, expresó Burgos.

Para Albornoz, la vuelta tendrá además un componente personal y familiar. “San Juan siempre tiene un significado especial para quienes amamos este deporte y regresar al lugar donde logramos el campeonato despierta recuerdos muy lindos. En lo personal será aún más especial porque este año me acompañarán dos de mis hermanas y una prima”, contó.

Competir en el Aldo Cantoni representa también una oportunidad para medirse con equipos de un territorio con una enorme tradición. “Es un verdadero privilegio. San Juan representa la cuna del hockey sobre patines en nuestro país y poder competir allí, enfrentando a los mejores equipos, siempre es un sueño cumplido y un enorme desafío”, destacó Albornoz.

Y la experiencia no se limita a los partidos. “Es una experiencia única, dentro y fuera de la cancha. Siempre logramos una hermosa convivencia y logramos aprender mucho de los equipos rivales también”, cerró Burgos, una de las más experimentadas.