El juez Lijo quedó a cargo de la investigación por presunta corrupción en ANDIS

El juez Ariel Lijo asumió la investigación por presunta corrupción en ANDIS, en medio de pedidos de nulidad de la causa contra el exfuncionario Diego Spagnuolo.

El juez federal Ariel Lijo quedó a cargo de la investigación por la presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), tras el sorteo realizado por la Cámara Federal para cubrir la subrogancia del Juzgado Federal 11. Lijo, titular del juzgado federal 4, fue uno de los dos candidatos propuestos el año pasado por Javier Milei para integrar la Corte Suprema, pero su postulación no consiguió el aval del Senado. Ahora, enfrenta el desafío de avanzar en una causa que involucra al titular del Ejecutivo y a su hermana, Karina Milei.

La causa había sido instruida hasta ahora por el juez Sebastián Casanello, quien en los últimos días procesó a 19 personas, entre ellas Diego Spagnuolo, extitular de ANDIS, por su presunta participación en una asociación ilícita vinculada con sobornos y sobreprecios en la compra de medicamentos e insumos.

En las últimas horas, Casanello pidió ser excluido del sorteo para un nuevo período de subrogancia y solo quedaron disponibles Lijo y María Eugenia Capuchetti. María Servini y Marcelo Martínez de Giorgi también decidieron apartarse.

Cambio de juez

El cambio de juez se produce en medio de fuertes intentos de las defensas de los imputados para lograr la nulidad de la causa. Los abogados plantearon irregularidades en la obtención de pruebas, incluidos audios de Spagnuolo que habrían sido utilizados para sostener la acusación.

En ese sentido, la Cámara Federal ordenó en las últimas horas que se analice el planteo de Spagnuolo, que había sido desestimado por Casanello, donde puso en duda la autenticidad de los audios, abriendo un nuevo capítulo procesal en el expediente.

La decisión, firmada por los jueces Martín Irurzun y Roberto Boico –con la disidencia de Eduardo Farah–, criticó duramente al juzgado de primera instancia por incumplir una orden previa del tribunal. Casanello descartó “in limine” el reclamo de los abogados de Spagnuolo, Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, sin abrir el trámite correspondiente.

La defensa de Spagnuolo aseguró en distintas oportunidades que existen irregularidades en la génesis de la denuncia, al sostener que los audios presentarían fallas técnicas, como cortes, falta de metadatos y posibles manipulaciones mediante inteligencia artificial. En esa línea, invocaron la doctrina del “fruto del árbol envenenado”, argumentando que si la prueba inicial es inválida, toda la investigación debe anularse.

Procesamiento

Según consignó TN, Antes de dejar la causa, Casanello procesó a Spagnuolo y a otros 18 acusados por administración fraudulenta. El magistrado aseguró que existió un entramado de corrupción en la ANDIS con adjudicaciones direccionadas, sobreprecios en insumos para personas con discapacidad y un sistema de retornos a través de droguerías proveedoras.

Entre los procesados figuran Daniel María Garbellini (exsubdirector), Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, identificados como líderes de la presunta asociación ilícita. El juez ordenó embargos millonarios y nuevas indagatorias, profundizando en las estructuras societarias involucradas.

Lijo hereda entonces un expediente con procesamientos firmes por un lado, pero con la obligación de examinar retroactivamente la validez del inicio de la causa por el otro. Este panorama deja abierta la posibilidad de un cierre prematuro si se comprueban irregularidades o de un avance hacia juicio si se valida el origen.