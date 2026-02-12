Uno Entre Rios | La Provincia | Reforma laboral

Reforma laboral: cómo votaron los senadores entrerrianos

El Senado aprobó por amplia mayoría la reforma laboral (42 a 30) y los tres entrerrianos votaron: dos a favor y uno en contra.

12 de febrero 2026 · 09:09hs
El Senado de la Nación aprobó por amplia mayoría la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei. El proyecto obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos en la votación en general, sin abstenciones, y quedó así con media sanción.

De esta manera, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo intentará avanzar con su tratamiento durante el período de sesiones extraordinarias, con el objetivo de que el Presidente pueda incorporarla en su discurso de Apertura de Sesiones Legislativas, el próximo 1° de marzo.

En la votación participaron los tres senadores entrerrianos: dos acompañaron la propuesta y uno se manifestó en contra. Los legisladores de La Libertad Avanza, Joaquín Benegas Lynch y Romina Almeida —quienes asumieron en diciembre pasado— votaron a favor y defendieron el proyecto en el recinto, mientras que el tercer representante de Entre Ríos se pronunció en contra de la reforma.

La palabra de dos senadores

El senador peronista y exintendente de Paraná, Adán Bahl, dio las razones para su voto en contra. “La legislación laboral necesita una actualización, es razonable discutir un marco normativo moderno que promueva el empleo formal, que acompañe al que invierte y genera puestos de trabajo, cuidando a las personas. Pero no estamos discutiendo una modernización, estamos discutiendo cómo abaratar despidos“, afirmó.

Del otro lado, en el oficialismo, Benegas Lynch se manifestó a favor de la iniciativa: “Esta ley es un pilar fundamental para mejorar, transparentar y liberar el ámbito laboral. Reglas claras para los verdaderos protagonistas, que son el empleador y el empleado. Pero no como adversarios, sino que como socios naturales”.

