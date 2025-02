El horóscopo para este domingo 23 de febrero de 2025

Perderás completamente los estribos por incompetencias en la gente con la que te toca interactuar. Muestra tu enfado.

Salud: Recibe a los cambios con los brazos abiertos. Si bien esconden incertidumbre, necesariamente presentarán una experiencia de la cual aprender.

Amor: Tienes que dejar de lado tu tendencia a mentir. Si tu pareja no puede confiar en ti, será imposible mantener una relación sólida.

Dinero: Debes tolerar los arranques de furia de tu jefe, y no cometas la tontería de enemistarte con él porque te puede costar caro.

Tauro

Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte.

Salud: La risa y los buenos momentos son bálsamos para el alma. Ellos serán tu mejor recurso para alejar de tu mente nubes de sufrimiento.

Amor: Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes.

Dinero: Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.

Géminis

Trabajarás hasta el cansancio en la jornada de hoy. Pero luego verás grandes avances en tus proyectos.

Salud: No escondas tu verdadero ser por miedo a ser juzgado por parte de la sociedad. El reprimirte sólo llevará a un camino de frustraciones e infelicidad.

Amor: Ha llegado tu momento de encontrar el amor. Conocerás a alguien que se volverá muy importante para ti a futuro.

Dinero: Aprovecha el conocimiento de las personas que llevan en tu trabajo más tiempo que tú. Aprende de ellas todo lo que puedas.

Astrología horóscopo carta astral creencias tarot.jpg Horóscopo

Cáncer

Caerán a tu puerta personas con intenciones dobles. No te dejes llevar por su afabilidad y aparente amabilidad.

Salud: Vive bajo tus propios códigos, pero que esto no te coarte de aprender de los principios ajenos. Siempre escucha lo que otros tienen para decir.

Amor: Busca darle a tu pareja todo lo que tienes. No escatimes en dar tu amor desinteresadamente y sin dudas.

Dinero: Presta especial atención a tu trabajo durante el día de hoy, porque te estarán observando detenidamente, esperando tu fracaso.

Leo

Es el momento de hacer las paces con alguien cuya amistad extrañas. Aunque has quemado algunos puentes, mucha agua ha pasado por debajo del puente. Anímate.

Salud: Resulta evidente que el mejor medio para prevenir los trastornos de equilibrio consiste en llevar una vida tranquila. Relájate y disfruta de la vida.

Amor: Las fantasías que tienes con tu pareja parecen tener eco. Un clima de fuerte erotismo define las situaciones ambiguas.

Dinero: Todo ese trabajo duro que hiciste a principios de año te está reportando frutos. Tus superiores te darán un reconocimiento.

Virgo

Hoy tendrás un muy buen día, en el que las buenas noticias podrían llegar cuando menos lo imagines. Debes aprovechar el momento.

Salud: Piensa que para encontrar la serenidad que buscas tienes que eliminar tus obsesiones, relajarte y disfrutar de las cosas simples de la vida.

Amor: Necesitas una relación que te haga sentir emocionalmente seguro y feliz. Tu objetivo será afianzar tu pareja para lograr el éxito.

Dinero: Te sentirás muy optimista en el terreno laboral. Las oportunidades empiezan a surgir de forma inesperada.

Libra

Una sensación de estar completamente a la deriva te embargará de pies a cabeza durante la jornada de hoy. Revisa tus planes.

Salud: No decaigas ante la presión que imponga sobre tus hombros la vida. Aférrate a tus ideales y a las personas que amas y no las dejes escapar.

Amor: El amor no debe dar lugar para ningún tipo de falsedades o mentiras. No temas mostrarte tal y cual eres con tu pareja.

Dinero: No confíes en las alianzas que has establecido con ciertas personas no confiables en tu ambiente laboral. Precaución.

Escorpio

El hogar es el centro del mundo. Invitarás a familiares y amigos a compartir tu espacio. Disfrutarás a pleno de tus seres queridos.

Salud: Escucha lo que te dicta el corazón. Activa tus sentidos y no menosprecies tus aptitudes. Aprende a valorar tus aptitudes y tendrás tu recompensa.

Amor: Si descuidas la atención hacia tu pareja acabarás pagando las consecuencias. Escucha sus necesidades y actúa en consecuencia.

Dinero: Debes tener más fe en ti mismo y en tus proyectos. Esa propuesta que quieres hacer en el trabajo será bien recibida.

Sagitario

Te verás completamente superado por las situaciones que atravesarás en la jornada. Procura al menos moderar tus reacciones.

Salud: No te dejes superar por ninguna situación que te toque experimentar en la vida. En ti existe la fuerza necesaria para sobrellevar cualquier vicisitud.

Amor: No conseguirás congeniar con tu pareja por más que lo intentes el día de hoy. Relájate y aguarda que la situación se apacigüe.

Dinero: Las inseguridades te invadirán por doquier en la jornada. No permitas que se noten en tu temple a la hora de decidir.

Capricornio

Es el momento para poner los pies sobre la tierra y tomar decisiones importantes que no afecten tu vida privada. Sé muy cauteloso.

Salud: No te dejas atrapar ni poseer. El temor a los gritos y los reproches te bloquean y no te dejan vivir en armonía.

Amor: Enamoramientos espontáneos y grandes novedades gracias a tu alto grado de comunicación y sensualidad. Te sorprenderás.

Dinero: Proyectarás en tu trabajo una mente animosa y creadora de ideas. Tu dinamismo te dará gratas noticias económicas.

Acuario

Cometerás los mismos errores que has cometido en el pasado a nivel emocional y te costará caro nuevamente. Importantes decisiones.

Salud: Aprende de tus errores tanto como de los de aquellos que te rodean. Esto te permitirá no vivir en carne propia vicisitudes ajenas.

Amor: Saldrán a la luz inseguridades latentes de tu pareja que te ayudarán a vislumbrar los motivos de recientes peleas.

Dinero: Es hora de deja de lado todo tipo de inseguridades. Deberás mostrar temple de acero en decisiones a tomar hoy.

Piscis

Tu cuerpo puede verse afectado por la tensión. Busca vías de escape que favorezcan a tu estado. Te favorecerá tomar cartas en el asunto.

Salud: Es tiempo de darle un giro diferente a tu vida y salir de la rutina en que te has sumergido. Busca las situaciones en las que reine la acción.

Amor: Estarás disponible para todo. Te encantará sentirte necesitado por tu pareja. Ten cuidado de no caer en excesos, compórtate.

Dinero: Un esfuerzo para gestionar tu dinero será positivo para tu seguridad financiera a largo plazo. Corta tus gastos superfluos.