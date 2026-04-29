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El buque científico Doctor Federico Leloir está en Concepción del Uruguay

La Prefectura Naval Argentina lleva adelante una nueva campaña de investigación ambiental en el río Uruguay con el buque científico Doctor Federico Leloir.

29 de abril 2026 · 09:00hs
El buque científico Doctor Federico Leloir está en Concepción del Uruguay.

El buque científico Doctor Federico Leloir está en Concepción del Uruguay.

La Prefectura Naval Argentina lleva adelante una nueva campaña de investigación ambiental en el río Uruguay con el despliegue del buque científico SPA-1 Doctor Federico Leloir, que se encuentra en el Puerto de Concepción del Uruguay.

La unidad arribó el viernes 24 y permanecerá en la zona hasta el mañana, en el marco de una serie de tareas orientadas a la protección ambiental, la investigación científica y el fortalecimiento del conocimiento del dominio marítimo y fluvial.

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Durante la campaña, la Institución desarrolla dos misiones de investigación enmarcadas en el plan anual de actividades de la Dirección de Protección Ambiental. Dentro de del mismo, destacan particularmente dos iniciativas de relevancia estratégica: la “Integridad ecológica del Parque Natural Islas y Canales Verdes del Río Uruguay” y la “Caracterización de Calidad de Agua Isla Martín García.”

Ambos estudios tienen como objetivo principal evaluar el estado de los ecosistemas acuáticos, identificar posibles fuentes de contaminación y generar información científica clave para orientar la toma de decisiones en materia de conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.

Tareas del buque

Los trabajos, realizados por el personal especializado del Departamento Científico Tecnológico, incluyen tareas de muestreo de agua y sedimentos tanto en el río Uruguay como en el Río de la Plata y se aplican metodologías de análisis físico-químico y biológico para determinar parámetros clave de calidad ambiental.

La campaña se integra al proyecto binacional “Islas y Canales Verdes del Río Uruguay” (IyCVRU), una iniciativa que busca consolidar un corredor biocultural de áreas protegidas entre Concepción del Uruguay en el país y Fray Bentos en la República Oriental del Uruguay.

Este programa promueve la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas fluviales, el fortalecimiento de la resiliencia ambiental frente a amenazas antrópicas, el desarrollo sostenible de las comunidades ribereñas y el mejoramiento de la gestión integrada del territorio y sus recursos naturales.

La ejecución del IyCVRU es llevada adelante por reconocidas organizaciones no gubernamentales como Wildlife Conservation Society (WCS), Banco de Bosques, AMBÁ, Butler Conservation Inc. y The Nature Conservancy (TNC), en articulación con organismos gubernamentales de ambos países, incluyendo el Gobierno de la Provincia de Entre Ríos, municipios locales y autoridades del Uruguay.

Con la participación del SPA-1 Doctor Leloir, la Prefectura consolida su compromiso con la protección del medio ambiente acuático y la cooperación internacional.

Una unidad con trayectoria científica

La Institución incorporó esta unidad a fines de la década de 1990, en el marco de un convenio de cooperación con la entonces Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de fortalecer el monitoreo de las aguas del Río de la Plata ante eventos de contaminación.

En 1998, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) cedió el buque científico “Keratella” a la Fuerza, que fue posteriormente reacondicionado en los Talleres Generales de Reparaciones Navales, donde se transformó en una moderna plataforma de investigación ambiental.

En 2006, la Prefectura lo rebautizó como Doctor Luis Federico Leloir, en honor al prestigioso científico argentino ganador del Premio Nobel de Química.

Desde entonces, la Institución lo ha empleado en múltiples campañas de monitoreo ambiental, intervenciones ante emergencias y proyectos científicos de relevancia, consolidándolo como una herramienta clave para la protección de los recursos naturales.

buque Científico Concepción del Uruguay
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