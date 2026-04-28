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San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y sigue como líder de su grupo

San Lorenzo no pudo contra el Peixe, pero se mantiene en la cima de las posiciones en la Zona D. Fue 1 a 1 en el Pedro Bidegain.

28 de abril 2026 · 21:03hs
Neymar jugó en la cancha de San Lorenzo.

Neymar jugó en la cancha de San Lorenzo.

En un encuentro que generó una gran expectativa, San Lorenzo empató 1-1 con el Santos por la tercera fecha de la Copa Sudamericana. El duelo centró la atención en el regreso de Neymar a la Argentina: el fantasista fue titular en el partido se disputó en el Nuevo Gasómetro.

El elenco local fue más y generó chances para ponerse en ventaja. Un zurdazo de Nicolas Tripichio fue el primer aviso que controló el arquero Gabriel Brazão, que luego tuvo una providencial reacción ante una media vuelta de Alexis Cuello.

Neymar visita la cancha de San Lorenzo.

San Lorenzo juega contra el Santos de Neymar

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Sin embargo, cada vez que el Peixe recuperó la pelota supo acercarse con la buena técnica de su ofensiva. El ex Estudiantes de La Plata, Benjamín Rollheiser, tuvo la primera para el conjunto visitante.

Promediando la primera mitad el juego se tornó brusco y abundaron las fricciones. El choque entre Matías Reali y Neymar, quien sacó la peor parte por un golpe en su cabeza.

La paridad se rompió a los 27 minutos cuando Facundo Gulli recuperó y cedió a Cuello, que con su remate de media distancia sorprendió a Brazão y firmó el 1-0.

Aunque cinco minutos más tarde el Santos alcanzó la igualdad con un golazo: Rollheiser encaró desde su campo y abrió para Neymar, que se sacó de encima a Tripichio, el propio Rollheiser asistió de taco y Gabriel Barbosa, más conocido como, Gabygol, definió cruzado.

En el complemento la intensidad se mantuvo con un San Lorenzo que tomó la iniciativa, pero sin profundidad. Mientras que el Santos buscó con algunos espacios para salir de contra, pero no le alcanzaron algunos los destellos Neymar.

Cómo quedó San Lorenzo

Con este empate San Lorenzo se mantiene en la cima de la zona y Santos no puede salir del fondo.

En la próxima fecha ambos jugarán de visitante. El Santos ante Recoleta, desde las San Lorenzo visitará a Deportivo Cuenca el martes 5 de mayo a partir de las 23.

San Lorenzo Santos neymar Copa Sudamericana
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