Ecoaliados incorporó 10 escuelas y ya suma 32 instituciones educativas en Paraná.

Las comunidades educativas se sumaron al programa municipal Ecoaliados que promueve el reciclaje de plástico y aluminio.

Diez escuelas de la ciudad se incorporaron este jueves al programa Ecoaliados, una iniciativa municipal que promueve la separación y recuperación de residuos reciclables. La firma de los convenios se realizó en Sala Mayo y permitirá que las comunidades educativas canjeen materiales recuperados por mobiliario y juegos para sus espacios comunes.

Con estas nuevas incorporaciones, el programa alcanza a 32 instituciones educativas y busca fortalecer la educación ambiental, la participación ciudadana y la economía circular.

Educación ambiental y economía circular

Ecoaliados es impulsado por el Municipio en articulación con el sector privado y apunta a consolidar la recolección, la separación en origen y el tratamiento de residuos sólidos urbanos.

“Pensamos en una ciudad sostenible y tratamos de aplicar la sostenibilidad en cada una de las políticas que llevamos adelante. Ecoaliados es un fuerte incentivo a la participación ciudadana y fundamentalmente a la educación ambiental”, destacó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

El funcionario informó que, durante 2026, las instituciones participantes recolectaron más de una tonelada de materiales recuperables. Además, señaló que la iniciativa contribuye a evitar la disposición inadecuada de residuos y a generar valor agregado y trabajo para los recicladores urbanos.

Por su parte, Adriana Garcilazo, vicedirectora de la Escuela Las Heras, valoró la propuesta y explicó que en el establecimiento ya realizan la separación mediante distintos contenedores. “Lo importante es que lo que los chicos aprenden acá lo trasladan a sus casas, barrios y clubes”, sostuvo.

Cómo funciona el programa

Los estudiantes reúnen materiales reciclables, principalmente tapitas, envases plásticos y latas de aluminio. Luego, la empresa local Quanta retira los residuos y los transforma en mobiliario y juegos que regresan a las escuelas para su utilización en patios y espacios comunes.

El circuito busca incentivar la separación en origen y demostrar cómo los materiales recuperados pueden convertirse en nuevos recursos, con beneficios para las instituciones y el ambiente.

Las 10 escuelas que se incorporaron

Las instituciones que firmaron los convenios son las escuelas N.º 22 “Raúl Scalabrini Ortiz”, N.º 6 “Lomas del Mirador”, N.º 21 “Arturo Jauretche”, N.º 15 “Gregorio de Las Heras”, Instituto Cristiano Evangélico, N.º 58 “Poeta Carlos Mastronardi”, N.º 195 NINA “La Delfina”, N.º 11 “Provincia de Santa Fe”, N.º 127 “Pastor Enrique Marconi” y N.º 59 “Toma Nueva”.

Con esta nueva etapa, Ecoaliados amplía su alcance en la comunidad educativa y refuerza el compromiso con el reciclaje, la formación ambiental y la recuperación de residuos.