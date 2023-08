Día de las Infancias: ¿En qué piensan los niños de hoy?

¿Qué tanto saben los niños sobre sus derechos?

Independientemente de la condición -privado, público, laico o religioso-, una parte fundamental de la educación primaria se enfoca en enseñar a las infancias sobre sus derechos. En Argentina rige la Ley 26.061 que abarca todos los derechos a los que deben acceder niñas, niños y adolescentes menores de 18 años. Al ser consultados si conocen sus derechos como niños, la totalidad de los niños y niñas están en conocimientos a que tienen derecho a recibir una educación, a ser protegidos por sus padres y a jugar.

Por otro lado, otros derechos que poseen las infancias son: que se proteja su vida y se respete su intimidad, a la salud, a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo, que se respete su honor y se proteja su imagen, a tener un documento, nombre, nacionalidad y su propio idioma; que se respete la forma de ser de su lugar de origen; a tener una familia adoptiva o alternativa que los críe cuando no puedan tener contacto con sus padres; a recibir educación pública y gratuita en todos los niveles; gozar de los beneficios de la seguridad social; expresar sus opiniones en la familia y que sean tenidas en cuenta y a asociarse con fines culturales, deportivos o políticos siempre y cuando esas asociaciones se integren por niños, niñas y adolescentes.

Imaginación y deporte: ¿a qué juegan los niños hoy?

Lejos del estereotipo de muchos adultos, que creen que los niños solamente recurren a la tecnología para disfrutar su tiempo libre, al ser consultados por sus juegos y actividades favoritas las respuestas fueron variadas. Lourdes indicó a UNO que su juguete favorito es una cocina de juguete, un regalo que le hizo su mamá hace algunos años. Felipe, por su parte, detalló: "Me gusta jugar al básquet, pero me encanta dibujar y crear personajes como monstruos, robots o criaturas fantásticas". En tercer lugar, Joaquín manifestó que sus actividades favoritas son jugar videojuegos y descansar. Finalmente, Martina comentó: "Me gusta mucho jugar con una bebé que me regaló mi tía, se llama Joaqui, la cuido mucho y me encanta".

En este marco, se invitó a las y los pequeños a reflexionar en lo que más disfrutan de esta etapa de su vida y las respuestas fueron variadas. "Me gusta que me amen, me siento muy amada por mi papá, mi mamá y mi abuela", dijo Lourdes con una gran sonrisa. Felipe, por su parte, destacó: "Me gusta mucho ser niño porque vivo con mis papás y mi hermano, en casa me divierto mucho". Joaquín, el más grande del grupo, dijo que en comparación con los grandes, reconoció que los más pequeños tiene menos responsabilidades y desde su punto de vista esa era la mejor parte de ser un niño: "Es la etapa de la vida en que más despreocupado estás". Martina también fue por el lado de la diversión y agregó: "Me gusta jugar, divertirme e invitar a mis amigos para jugar y compartir".

Medioambiente, paz y el futuro: las principales preocupaciones de las infancias

Para sorpresa de muchos adultos, las infancias están más informadas de aquello que sucede en el mundo de lo que se cree y esto se vio reflejado en las respuestas que UNO recolectó de las y los niños entrevistados. "Me preocupa mucho la guerra", comentó Joaquín, "porque son personas grandes que no pueden resolver los problemas hablando y por querer tener la razón hacen una guerra y sufren muchas personas, ¿por qué no pueden ponerse de acuerdo para compartir los recursos o llegar a un trato?", se preguntó.

Por su parte, Martina destacó que su principal preocupación son los animales: "Me pongo triste cuando veo un animalito muerto o me entero que algún perrito del barrio es maltratado". Mientras que Felipe se concentró en el medioambiente: "Me preocupa mucho el río y que lo contaminen, ¿qué nos va a quedar a nosotros?", cuestionó. Cuando llegó su turno, Lourdes comentó que su principal preocupación es su mamá: "No me gusta pensar que se pueda poner mal por algo".

También, UNO preguntó a los cuatro pequeños sobre su futuro y el clásico '¿qué te gustaría ser cuando seas grande?' y las respuestas fueron variadas, con una pequeña guía en aquello que piensan o en lo que juegan hoy en día. Primeramente Lourdes manifestó sonriente que le encantaría ser maestra, profesión que ejerció su abuela por muchos años. Seguidamente, inspirado en su actividad favorita, Felipe fue contundente: "Artista". Mientras que Joaquín expresó: "A veces flasheo con que quiero ser psicólogo, pero no estoy decidido. Me gusta ayudar a la gente". Finalmente, Martina dijo: " Me gustaría tener un hijo".

El Día de las Infancias en Argentina

El Día del Niño se celebra en Argentina el tercer domingo de agosto de cada año. Sin embargo, esto no fue siempre así. En Argentina fue en el año 1958 cuando se promovió la primera vez la celebración del Día del Niño, como iniciativa de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete, que planteó la posibilidad de tener una fecha que conmemorara la niñez.

A lo largo del tiempo, en nuestro país, la conmemoración fue mudando de fecha y también su nomenclatura. Así, desde 2020 se denomina como Día de las Infancias o Día de la Niñez, para dar una mayor visibilidad a todos los pequeños.