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Día internacional del beso: por qué se conmemora el 13 de abril

Conocé la curiosa historia que dio lugar al día internacional del beso y los efectos que tienen estos gestos amorosos en las personas.

13 de abril 2026 · 10:51hs
Día internacional del beso: por qué se conmemora el 13 de abril

Día internacional del beso: por qué se conmemora el 13 de abril
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Día internacional del beso: por qué se conmemora el 13 de abril

Día internacional del beso: por qué se conmemora el 13 de abril

Hoy, 13 de abril, es el Día internacional del Beso, una celebración mundial que rinde tributo al beso, gesto que desempeña un papel importante especialmente para las parejas de enamorados. La explicación del porqué se celebra exactamente este día de abril es bastante curiosa, pues su origen fue un beso, el más largo de la historia.

día del beso
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¿Cuál es el origen del Día de Internacional del Beso?

La elección del 13 de abril como Día Internacional del Beso no es casualidad. Todo comenzó en Tailandia, cuando una pareja rompió todos los récords al protagonizar el beso más largo de la historia.

En 2013, Ekkachai y Laksana Tiranarat se besaron durante 58 horas, 35 minutos y 58 segundos, en un concurso organizado para el Día de San Valentín. El evento, que buscaba celebrar el amor y la unión, capturó la atención mundial y dio origen a la idea de dedicar un día entero a este gesto tan especial. Desde entonces, el 13 de abril se transformó en una jornada para recordar la importancia del beso en la vida cotidiana.

Este día no solamente se conmemoran los besos románticos, sino todos los besos, los besos en la mejilla, besos de padres a hijos y los besos a amigos. Pues en nuestra sociedad este sencillo gesto desempeña un papel muy importante.

día del beso (1)

Beso robado

Pero además del Día internacional del Beso también existe el Día Internacional del beso robado, aunque esta es una celebración diferente. Esta conmemoración se ubica el 6 de julio y esta fecha tiene su origen en el siglo XIX en Gran Bretaña, aunque se celebra también en Estados Unidos. Aunque este es el día en que los besos no siempre son bien recibidos, esta es una celebración popular. Se dice que el beso robado más famoso del mundo se vivió en el año 1945, en Times Square, donde un marinero, después de que se informara que la Segunda Guerra Mundial había terminado, le dio un beso a una enfermera que estaba a su lado.

El Día internacional del Beso es un día especial donde podemos besar a las personas alrededor por el mero placer de hacerlo y no como una formalidad. Besar a la pareja, padres, hijos, amigos y a quienes conviven a diario.

día del beso (2)

El beso no es solamente placentero, sino que es beneficioso, pues libera en el cerebro oxitocina, hormona que proporciona bienestar, hace sentir bien, cultiva las buenas relaciones y el amor.

Beso parejas Celebración
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