Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | interés

Declaran de interés legislativo el Viejo Almacén Sauer, el más antiguo de la provincia

El Almacén Sauer de Colonia Yeruá ha sido declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos.

16 de agosto 2025 · 12:03hs
Declaran de interés legislativo el Viejo Almacén Sauer

Declaran de interés legislativo el Viejo Almacén Sauer, el más antiguo de la provincia.

El Almacén Sauer de Colonia Yeruá fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Esta declaración reconoce su valor histórico, cultural e identitario para la provincia, ya que se trata del almacén entrerriano más antiguo, fundado en 1895. La iniciativa fue presentada por la diputada Carola Laner y destaca el rol del almacén como un símbolo de la comunidad rural de Colonia Yeruá y un punto clave para el turismo.

“Este lugar, también conocido como Viejo Almacén Sauer, fue fundado por Carlos Sauer y originalmente funcionó como pulpería, almacén de ramos generales y estafeta postal; Carlos era mi bisabuelo”, relató Belén Sauer en diálogo con Radio Diputados.

Presidentes es tendencia porque un japonés le dio vida con inteligencia artificial a los cuadros de los presidentes de Argentina 

Youtuber japonés hizo reír, bailar y bromear a presidentes argentinos desde Rivadavia a Milei

Gustavo Hein participó del Foro Anual del Consejo Empresario.

Gustavo Hein participó del Foro Anual del Consejo Empresario

almacen-sauer
Declaran de interés legislativo el Viejo Almacén Sauer, el más antiguo de la provincia.

Declaran de interés legislativo el Viejo Almacén Sauer, el más antiguo de la provincia.

Con el tiempo, se convirtió en un lugar de encuentro social para la comunidad y, actualmente, recibe a turistas interesados en conocer su historia y la historia de la inmigración danesa en la región. Respecto de sus características, Belén señaló que “conserva su estructura original y cuenta con un museo que exhibe documentos y objetos relacionados con la historia de la familia Sauer y la inmigración, es por eso que esta declaración nos ayuda para la difusión y el reconocimiento del proyecto dentro del circuito de turismo rural”.

Respecto de los objetivos que persiguen con el proyecto, que tiene al Viejo almacén Sauer como epicentro, Belén señaló: “Buscamos que la historia no se pierda, que la gente pueda conocer el lugar porque es una historia hermosa de inmigrantes y buscamos también preservar el patrimonio cultural e inmaterial de la zona que fue incorporando a lo largo de los años las tradiciones gauchescas que son características de nuestro país".

Siendo parte del circuito de turismo rural que propone la provincia de Entre Ríos, “El Viejo Almacén Sauer”, ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad de Concordia, ofrece pasar un día de campo, ser parte de los eventos culturales y musicales que se organizan en distintas fechas, andar a caballo, jugar un truco, jugar a las bochas y la degustación de productos típicos de la región.

interés antiguo Almacén
Noticias relacionadas
Con el apoyo de Diputados, se creó en Colón una mesa intersectorial de Salud Mental.

Con el apoyo de Diputados, se creó en Colón una mesa intersectorial de Salud Mental

Debatieron la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica.

Debatieron la creación del Colegio de Agentes de Propaganda Médica

Astrología. Este es el Horóscopo correspondiente al sábado 16 de agosto de 2025. Signo por signo lo que deparan los astros del zodiaco. 

Horóscopo del sábado 16 de agosto de 2025

Horóscopo.

Horóscopo de este viernes 15 de agosto de 2025

Ver comentarios

Lo último

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Ultimo Momento
Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

Youtuber japonés hizo reír, bailar y bromear a presidentes argentinos desde Rivadavia a Milei

Youtuber japonés hizo reír, bailar y bromear a presidentes argentinos desde Rivadavia a Milei

Policiales
Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Paraná: fue detenido tras robar elementos de un boliche

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Dos trabajadores admitieron fraude al Estado por más de $2,5 millones

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Un motociclista murió al chocar contra un camión en la Ruta 1

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Jurado popular de Paraná declaró culpable a un hombre por abuso sexual

Detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policía en Paraná

Detienen a un hombre armado tras intentar huir de la policía en Paraná

Ovación
Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Se juega la segunda fecha del Clausura de la Liga Paranaense

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Juan Cruz Scacchi analizó el arranque de Sionista en la Liga Provincial

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

Con el regreso del concordiense Marcos Kremer, Los Pumas reciben a los All Blacks en Córdoba

El Torneo Oficial de Damas de la FEH continúa con su desarrollo

El Torneo Oficial de Damas de la FEH continúa con su desarrollo

Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

Taekwon-do: ATOER dirá presente en el Torneo Interprovincial

La provincia
Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Minería: instan a inscribirse en el Registro de Actividades Mineras

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Proteccionistas presentaron amparo para prohibir festival de jineteada en Oro Verde

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Paraná Lee 2025: celebran la promoción de la lectura y de políticas culturales

Directora de Tránsito municipal manejaba alcoholizada y fue desplazada del cargo

Directora de Tránsito municipal manejaba alcoholizada y fue desplazada del cargo

SMN: inicia semana inestable con probabilidad de tormentas

SMN: inicia semana inestable con probabilidad de tormentas

Dejanos tu comentario