Declaran de interés legislativo el Viejo Almacén Sauer, el más antiguo de la provincia.

El Almacén Sauer de Colonia Yeruá fue declarado de interés legislativo por la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Esta declaración reconoce su valor histórico, cultural e identitario para la provincia, ya que se trata del almacén entrerriano más antiguo, fundado en 1895. La iniciativa fue presentada por la diputada Carola Laner y destaca el rol del almacén como un símbolo de la comunidad rural de Colonia Yeruá y un punto clave para el turismo.

“Este lugar, también conocido como Viejo Almacén Sauer, fue fundado por Carlos Sauer y originalmente funcionó como pulpería, almacén de ramos generales y estafeta postal; Carlos era mi bisabuelo”, relató Belén Sauer en diálogo con Radio Diputados .

Con el tiempo, se convirtió en un lugar de encuentro social para la comunidad y, actualmente, recibe a turistas interesados en conocer su historia y la historia de la inmigración danesa en la región. Respecto de sus características, Belén señaló que “conserva su estructura original y cuenta con un museo que exhibe documentos y objetos relacionados con la historia de la familia Sauer y la inmigración, es por eso que esta declaración nos ayuda para la difusión y el reconocimiento del proyecto dentro del circuito de turismo rural”.

Respecto de los objetivos que persiguen con el proyecto, que tiene al Viejo almacén Sauer como epicentro, Belén señaló: “Buscamos que la historia no se pierda, que la gente pueda conocer el lugar porque es una historia hermosa de inmigrantes y buscamos también preservar el patrimonio cultural e inmaterial de la zona que fue incorporando a lo largo de los años las tradiciones gauchescas que son características de nuestro país".

Siendo parte del circuito de turismo rural que propone la provincia de Entre Ríos, “El Viejo Almacén Sauer”, ubicado a unos 45 kilómetros de la ciudad de Concordia, ofrece pasar un día de campo, ser parte de los eventos culturales y musicales que se organizan en distintas fechas, andar a caballo, jugar un truco, jugar a las bochas y la degustación de productos típicos de la región.