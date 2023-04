Cómo actuar ante una estafa virtual o física

La Policía de Entre Ríos explicó qué son las estafas virtuales y físicas, y cómo actuar para no sufrirla.

estafas banco nacion.jpg

En principio, la comisario explicó que las estafas en general ya no se tratan de una situación que solo afecte a adultos mayores, sino que el riesgo ante un posible fraude es indistinto de la edad. Hay un modus operandi en las estafas físicas que se tratan de un llamado de desesperación ante una situación de riesgo: "Para que el familiar o conocido sea liberado de un secuestro, se debe tomar cierta cantidad de dinero".

Redes sociales estafas virtuales celular.jpg

Galarza indicó: "En Entre Ríos no tenemos estadísticas de que existan secuestros extorsivos" y por eso recomendó que se corte la llamada aunque se entienda que la situación puede ser de riesgo. En relación al modo de actuar, dijo: "Hay que cerciorarse por otra línea y contactar a otros familiares para notar esta amenaza". En el extraordinario caso de que el secuestro sea real, hay que cortar la llamada y llamar a la Policía: "Tenemos todos los recursos para actuar de forma inmediata", aseguró la comisario. Cabe destacar que las denuncias no se toman de forma telefónica y por eso hay que realizarla en un destacamento policial: "No es necesario que vaya la víctima".