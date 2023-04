Body Shaming desde la Psicología: cuerpos criticados

Psicologo depresión terapia 1.jpg

Fenómeno de redes sociales

"Es un fenómeno social muy vinculado al Internet", explicó el psicólogo y agregó: "La persona busca la aprobación de los demás y por eso sube fotos a las redes sociales. A veces las críticas son constructivas pero en otros casos no. Y allí está el problema". Sobre todo, en relación a la comparación de un cuerpo o persona con otro. Además, indicó que el problema principal es el recorte de la realidad que uno proyecta sobre el otro: "Uno no sabe si la otra persona tiene sobre peso por enfermedad, por ejemplo".

Por otro lado, se refirió a la necesidad de algunos usuarios de comentar de manera negativa las fotos de personas famosas: "es porque tienen mayor visibilidad y no por odio".

Neubert resaltó la importancia de realizar críticas constructivas como seres sociales que somos. Es decir, no podemos optar por no recibir ningún tipo de comentario: "Los trastornos aparecen cuando no se puede enfrentar a las críticas", precisó. Por otra parte, habló desde la perspectiva de género e hizo hincapié en los estereotipos: "Las mujeres son las más afectadas por la presión social y por cuestiones culturales". Finalmente, aclaró que la estética no es necesariamente sinónimo de salud.