¿Cómo hablar con nuestros hijos, construir confianza y tiempo de calidad?

—¿Qué supone cuidar y acompañar a nuestras infancias?

—Acompañar a las infancias significa tener disposición al diálogo y a seguir aprendiendo continuamente. Es importante sostener comunicaciones con las diferentes instituciones que acompañan a la infancia rompiendo con fragmentaciones históricas. Una de ellas se expresa en la desvinculación familia y escuela. Estamos en una época en donde prima la desconfianza y la falta de comunicación. Todas las instituciones son sospechadas y los niños se desarrollan en terrenos de disputas. Tanto la escuela como las familias tienen que comprender que los modos en cómo los niños acceden al mundo cambian vertiginosamente. La disposición hacia ellos tiene que ser sostenida y no ser depositada en las tecnologías. Las problemáticas infantiles, si no se trabajan de manera solidaria entre las instituciones que acompañan a la infancia, se multiplican. En suma, acompañar implica tener predisposición a la innovación, al trabajo solidario con diferentes actores y una actitud de acompañamiento sostenido. Nadie se cría solo, y si no estamos ahí aparecen agentes desconocidos que actúan de manera silenciosa pero eficaz.

—¿Qué hacer para mejorar la comunicación y la confianza con nuestros hijos?

—Para que una comunicación tenga sentido es imprescindible generar confianza. Para transmitirle algo a los niños tenemos que conocer el modo en cómo ellos entienden la realidad. A lo largo del desarrollo vamos comprendiendo de diferente manera el mundo. Pasamos de aprender a través de las acciones y lo que vemos en los comportamientos a apropiarnos de un lenguaje que nos permite encontrar otras relaciones en lo que nos pasa. Los niños no dejan de prestar atención, sobre todo a lo que hacemos. Muchas veces grandes discursos no son acompañados de acciones. Para que se genere un vínculo comunicativo tenemos que estar en cercanía y demostrar presencia. A veces estar al lado de un niño no implica que tengamos presencia.

—Es una época de excesiva circulación de información, ¿cómo abordar eso con los pequeños?

—Estamos viviendo en una época de sobreinformación. Nos llueven datos sobre nuevas patologías, estrategias eficaces de cuidados, trucos para resolver problemas, consejos para construir hogares. Todo esto mezclado con noticias sobre el mundo y publicidades para consumir frecuentemente. Tenemos que buscarnos para poder darle un sentido a toda esa información para que se adecue a nuestras propias estrategias y recursos. Es imprescindible analizar la fuente y hacerla dialogar con diferentes personas y situaciones. El mundo de lo infantil es un campo propicio para sembrar las condiciones que generen una niñez consumista, inquieta e incontrolada. Muchas veces es preferible el sentido común que se adquiere en el contacto sensible con los niños, más que unconjunto de datos que han sido construidos en base a intereses comerciales. Estamos en una época en donde prima la desconfianza y la falta de comunicación.

—Una problemática cada vez más frecuente es la separación de los padres. En este caso, surge la duda de cómo actuar y qué hablar con nuestros hijos.

—No hay recetas universales para afrontar las separaciones, pero un objetivo importante es organizar transiciones saludables hacia nuevas formas de vida, protegiendo a los niños de problemáticas adultas. Sabemos que hay expresiones incontroladas en todo ser humano, es difícil poder manejar con precisión cada conducta y controlar la situación en estos momentos de transformaciones y duelos. Cada historia es diferente y también son diferentes las herramientas que tenemos para atravesar los cambios. Más allá de la original búsqueda que tendrá que hacer cada familia, hay algunas sugerencias que pueden servir para atravesar estos momentos. Primeramente, es importante anticipar escenarios para que no se exponga a los niños a papeles demasiado dolorosos. Me gustaría describir algunas posiciones figurativas en las que los niños pueden quedar atrapados. Esto es para aportar al diseño de lugares diferentes, más saludables. En la medida en que estas posiciones se reconozcan en su totalidad o parcialidad, tenemos más posibilidades de transformarlas.

—¿Y qué hay que comunicar?

—Cada comunicación tiene que ser honesta con la instancia del desarrollo en la que se encuentre el niño o la niña, comprender que representan de manera diferente el tiempo, las distancias, las ausencias y que largos relatos, con conceptos formales, aún no son integrados en sus esquemas de pensamiento. Sí tienen atención sobre acciones, cambio de rutinas, lenguaje no verbal entre adultos, a veces mínimas expresiones son leídas por ellos. Por eso es de suma importancia que no sean testigos de peleas e intercambios que violenten su espacio. Hay que transmitir que hay diferentes estilos de familia, que lo más importante es generar relaciones en donde el respeto y los cuidados prevalezcan.

—En muchas separaciones los chicos quedan como botín de guerra de los padres, ¿cómo evitar eso?

—Los hijos no pueden quedar en la posición de botín de guerra, entramados entre tires y aflojes. Una separación no tiene por qué traducirse en pelea o campo de batalla, cuando esto sucede y el clima de crecimiento se vuelve amenazante entre ofensivas y contraofensivas, los más vulnerables son los niños. Un desacuerdo de adultos no tiene por qué ser correlativo a modos de criar disfuncionales. Se les puede enseñar a los niños que una separación no implica la finalización del amor ni el inicio de una relación sin posibilidad de acuerdos. Esto los prepara para sus vidas amorosas, habilita a entender el proceso de las relaciones y genera condiciones para afrontar conflictos. También permite darles herramientas para construir en lo familiar en su diversidad de modelos y maneras.

Por Leonel Carlini / Especial para UNO