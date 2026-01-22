Argentina festejará el año nuevo chino

Los festejos por el año nuevo chino se vivirán a fines de febrero pero el periodo de intensa energía se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, y otras como Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán, alternarán la celebración del Año Nuevo chino , el del Caballo de Fuego, que por los ciclos lunares tocará en esta oportunidad el 17 de febrero, y corresponde al año 4724. Se anuncian espectáculos que superan a los precedentes y abarcarán casi todo febrero.

Desde el sábado 25 de enero y el 1 y 2 de febrero dará comienzo en el Barrio Chino la movida inherente al gran festejo que se prolongará durante casi todo el segundo mes del año, en un contexto de marcado y creciente interés de los argentinos en torno a China, sus costumbres y tradiciones milenarias.

La previa del programa oficial, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, la Embajada China en Argentina y la colectividad china de Buenos Aires, arranca el sábado 7, de 15 a 21, en el Barrio Chino, cuando se realizan los típicos desfiles y danzas callejeras, como las que se popularizaron en ciudades norteamericanas como Nueva York y San Francisco.

Y al día siguiente se llevarán a cabo las celebraciones en Plaza Parques Nacionales (Av. Figueroa Alcorta entre Sucre y Echeverria, Belgrano, CABA).

Además de los talentos de residentes chinos en Argentina, se presentará por primera vez en el país el reconocido Grupo Artístico de la Provincia de Zhejiang. Como es habitual, estará presente el Dragón que ofrecerá su típica danza para augurar la buena fortuna a todos los presentes y a la Argentina.

Tampoco faltará la danza de los Leones Chinos, las exhibiciones de artes marciales, las muestras de caligrafía y de Tai chi, de Chikung y la ejecución de instrumentos típicos.

También habrá un desfile muy especial de moda étnica, con un vestuario exclusivo traído especialmente desde China para este evento.

El domingo 15 de febrero, el distrito de Puerto Madero, en la zona sur de Buenos Aires, recibirá carreras de botes del dragón de China, una actividad que llevará a cabo la Asociación Argentina de Botes Dragón (AABD), que, mediante un comunicado, subrayó que "la importancia cultural de las carreras de botes dragón no solo reside en su competencia atlética, sino también en su gran disfrute".