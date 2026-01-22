Uno Entre Rios | Sociedad y Tendencias | Año Nuevo

Argentina festejará el año nuevo chino

Los festejos por el año nuevo chino se vivirán a fines de febrero pero el periodo de intensa energía se extenderá hasta el 5 de febrero de 2027.

22 de enero 2026 · 15:22hs
Argentina festejará el año nuevo chino

Argentina festejará el año nuevo chino

La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia, y otras como Córdoba, Salta, Jujuy y Tucumán, alternarán la celebración del Año Nuevo chino, el del Caballo de Fuego, que por los ciclos lunares tocará en esta oportunidad el 17 de febrero, y corresponde al año 4724. Se anuncian espectáculos que superan a los precedentes y abarcarán casi todo febrero.

LEER MÁS: Año Nuevo Chino 2026: cuándo empieza, qué animal lo rige y qué le espera a cada signo

Cronograma de festejos

Desde el sábado 25 de enero y el 1 y 2 de febrero dará comienzo en el Barrio Chino la movida inherente al gran festejo que se prolongará durante casi todo el segundo mes del año, en un contexto de marcado y creciente interés de los argentinos en torno a China, sus costumbres y tradiciones milenarias.

Horóscopo

Horóscopo del jueves 22 de enero de 2026

Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

La previa del programa oficial, que cuenta con el apoyo del Gobierno de la Ciudad, la Embajada China en Argentina y la colectividad china de Buenos Aires, arranca el sábado 7, de 15 a 21, en el Barrio Chino, cuando se realizan los típicos desfiles y danzas callejeras, como las que se popularizaron en ciudades norteamericanas como Nueva York y San Francisco.

Y al día siguiente se llevarán a cabo las celebraciones en Plaza Parques Nacionales (Av. Figueroa Alcorta entre Sucre y Echeverria, Belgrano, CABA).

Además de los talentos de residentes chinos en Argentina, se presentará por primera vez en el país el reconocido Grupo Artístico de la Provincia de Zhejiang. Como es habitual, estará presente el Dragón que ofrecerá su típica danza para augurar la buena fortuna a todos los presentes y a la Argentina.

Año nuevo chino conejo de agua astrologia.jpg

Tampoco faltará la danza de los Leones Chinos, las exhibiciones de artes marciales, las muestras de caligrafía y de Tai chi, de Chikung y la ejecución de instrumentos típicos.

También habrá un desfile muy especial de moda étnica, con un vestuario exclusivo traído especialmente desde China para este evento.

El domingo 15 de febrero, el distrito de Puerto Madero, en la zona sur de Buenos Aires, recibirá carreras de botes del dragón de China, una actividad que llevará a cabo la Asociación Argentina de Botes Dragón (AABD), que, mediante un comunicado, subrayó que "la importancia cultural de las carreras de botes dragón no solo reside en su competencia atlética, sino también en su gran disfrute".

Año Nuevo Argentina China Festejos
Noticias relacionadas
El intendente de María Teresa, Gonzalo Goyechea, anunció quite de beneficios a familias con motos que generen ruidos molestos

Intendente quitará beneficios a familias con motos ruidosas: "Ahora nosotros te vamos a joder a vos"

Horóscopo

Horóscopo del miércoles 21 de enero de 2026

El 73% de los trabajadores argentinos siente confianza para usar la IA en su trabajo

El 73% de los trabajadores argentinos siente confianza para usar la IA en su trabajo

La falta de políticas públicas de prevención y educación como la ESI agravan la situación de las enfermedades de transmisión sexual (ETS)

Sífilis: sigue aumentando el número de casos en Argentina

Ver comentarios

Lo último

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

Argentina festejará el año nuevo chino

Argentina festejará el año nuevo chino

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Ultimo Momento
El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

Argentina festejará el año nuevo chino

Argentina festejará el año nuevo chino

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

El Gobierno nacional intervino el Puerto de Ushuaia

Policiales
Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Concordia: rescataron 11 perros y un conejo que estaban a la venta

Detienen al Chelo Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

Detienen al "Chelo" Lima en Concordia por violar medidas judiciales y amenazas

El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Ovación
La concordiense Paula Pedrozo: Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito

La concordiense Paula Pedrozo: "Estamos muy contentas y emocionadas por este mérito"

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

El aeropuerto de Rosario busca sumar vuelos directos al Mundial 2026

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La provincia
Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Nación enviará a Entre Ríos vacunas contra el dengue

Rogelio Frigerio: El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad

Rogelio Frigerio: "El principal objetivo de mi gobierno es generar empleo de calidad"

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Ruta 18: Vialidad Nacional ejecuta bacheos en San Salvador

Curiosa Activación: actividades de verano en el Museo de Bellas Artes de Entre Ríos

Curiosa Activación: actividades de verano en el Museo de Bellas Artes de Entre Ríos

Fiesta de la playa: dan recomendaciones para cruce del Túnel Subfluvial

Fiesta de la playa: dan recomendaciones para cruce del Túnel Subfluvial

Dejanos tu comentario