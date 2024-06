Apuestas online: lanzan campaña y denuncian a 254 sitios ilegales

Si bien el acceso de menores de edad al juego online está prohibido, existen cientos de sitios de apuestas ilegales que no realizan ningún tipo de control, facilitando el ingreso de cualquier persona. Por eso, garantizar que se cumpla la debida restricción de edad es un tema prioritario y de absoluta relevancia tanto para el estado como para las casas de apuestas que operan legalmente en nuestro país.

Esta campaña que se lanzó junto con la Copa América cuenta con la participación de destacados periodistas deportivos y busca marcar las diferencias entre los sitios legales, que son todos los que terminan en .bet.ar y no dejan ingresar a menores, y los ilegales, que utilizan dominios internacionales o dinámicos para evitar los controles.

Ludopatia apuestas.jpg

Más de 250 sitios fueron denunciados

Los sitios legales operan bajo estrictas normas de control e implementan procesos, recursos y tecnologías que garantizan no sólo que los menores no puedan jugar, sino también que los mayores lo hagan en un entorno seguro y responsable. Los sitios ilegales, por el contrario, no aplican ningún tipo de control y es por eso que la campaña busca concientizar sobre la diferencia.

Además de la campaña de concientización y de las denuncias que realizan las loterías estatales de cada jurisdicción, CASCBA realizó una denuncia penal para que se bloquee el acceso a 254 sitios de apuestas ilegales que hoy están operando en nuestro país sin ningún tipo de control ni autorización.

ALEA y CASCBA trabajan para concientizar para que los bancos, billeteras virtuales, medios de comunicación y redes sociales dejen de promocionar o facilitar el ingreso a este tipo de sitios.