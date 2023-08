Xuxa pidió disculpas por sus cánones estéticos en el pasado

En el New York Times la estrella brasileña Xuxa reconoció que su programa para las infancias promovía una imagen de la mujer rubia, blanca, alta y delgada

Pero varias décadas más tarde, la animadora reconoció en una entrevista con New York Times que su programa promovía una figura femenina ajena a la diversidad que exhibe la población de Brasil. “Yo venía a ser la muñeca, la niñera, la amiga de estos niños. Una Barbie de aquella época”, aseguró y profundizó la analogía: “Ella venía con un autito rosa. Yo venía con una nave espacial rosa”.

Xuxa belleza Barbie 2.jpg

El debate se inició con una nueva serie documental que revolucionó Brasil y retoma el cuestionamientos sobre los estándares de belleza y la sexualización en su programa. "La falta de rostros negros en los programas de Xuxa infligió heridas profundas a muchas mujeres en Brasil”, dijo Luiza Brasil, quien escribió un libro sobre el racismo en la cultura, la moda y la belleza brasileñas, citada por el mismo medio.

"Madre santa, qué trauma les puse en la cabeza a algunos niños”, reflexiona Xuxa por estos días aunque aclara: “No fui yo quien lo decidió. Pero lo avalé. Le puse mi firma”.

Xuxa belleza Barbie 5.jpg

La nota del diario estadounidense da cuenta de que el reinado de Xuxa, que coincidió con la expansión económica de Brasil, "las tasas de cirugía plástica se dispararon a las más altas del mundo, y muchas personas pasaron por el quirófano cuando aún eran adolescentes". Luego señaló: "Pero Brasil y sus guardianes culturales adoptan ahora nuevas definiciones de belleza que celebran los rizos naturales, los cuerpos curvilíneos y los tonos de piel más oscuros".

Xuxa belleza Barbie.jpg

La animadora apuntó que el mayor problema eran los estándares de la época. “En los años 80, no podías encontrar una telenovela en la que la empleada no fuera negra- explicó- No es culpa del show de Xuxa. Es culpa de todo lo que nos transmitían como normal”.

Al mismo tiempo Xuxa reveló que ella misma estuvo sometida a crueles ideales de belleza: “Desde pequeña me veían como un pedazo de carne”, dijo. Le dijeron que perdiera peso, la obligaron a someterse a cirugía plástica y le prohibieron cortarse el cabello. “Una muñeca tiene que tener el pelo largo”.