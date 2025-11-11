Wanda Nara y Johnny Depp coincidieron en los estudios de Telefe

Uno Entre Rios | Show | Wanda Nara

Wanda Nara compartió una foto junto al actor estadounidense Johnny Depp en los pasillos de Telefe: "Gracias por sus amables palabras, Johnny ”

11 de noviembre 2025 · 15:51hs
Wanda Nara sorprendió este lunes al compartir una foto junto al actor estadounidense Johnny Depp en los pasillos de Telefe. La conductora publicó la imagen en sus redes sociales con la leyenda: “Un día casual en el canal Telefe. Gracias por sus amables palabras, Johnny Depp”.

La presencia del protagonista de Piratas del Caribe en los estudios se debió a la visita del actor al programa de Vero Lozano.

La imagen se volvió viral y despertó comentarios entre los seguidores de Wanda, especialmente por las alusiones que su ex pareja, Mauro Icardi, había hecho en redes sociales al actor, luego de su mediático juicio contra Amber Heard.

