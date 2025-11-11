Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Este martes, un preso aprovechó un partido de fútbol para escaparse de la Unidad Penal N°1 de Paraná. Unos minutos después fue recapturado.

En la siesta de este martes, alrededor de las 15, un interno aprovechó un descuido de un guardia durante un partido de fútbol y logró darse a la fuga de la Unidad Penal N°1 de Paraná.

Según informaron fuentes penitenciarias, el hecho ocurrió mientras se disputaba un partido de fútbol en la cancha del establecimiento carcelario. En medio del juego, el preso aprovechó para escapar.

El interno rompió parte del alambrado perimetral, escaló el tapial y salió hacia la calle. Su huida fue advertida por los puestos de vigilancia, que realizaron detonaciones disuasivas para intentar frenar la fuga. Sin embargo, el hombre logró avanzar varias cuadras en dirección al barrio Rocamora, hacia la zona de la villa.

Minutos después, un móvil del Servicio Penitenciario logró interceptarlo y recapturarlo, trasladándolo nuevamente a la unidad.

El hecho generó sorpresa entre el personal del penal y abrió una investigación interna para determinar las responsabilidades del episodio y revisar los protocolos de seguridad durante las actividades recreativas de los internos.