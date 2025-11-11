Tres heroínas del K-Pop llegan a Drake Club

El domingo 16 de noviembre el Drake Club, se presentará “Guerreras del K-Pop”, una propuesta de música y danza con un mensaje sobre la amistad

El domingo 16 de noviembre a las 18.30, el Drake Club, en las Playas del Thompson, será escenario de un espectáculo pensado para toda la familia: “Guerreras del K-Pop”, una propuesta con música, danza y un mensaje inspirador sobre la amistad, la confianza y la fuerza interior.

La historia invita al público a acompañar a tres jóvenes artistas que descubren que su talento no solo las hace brillar en los escenarios, sino que también las convierte en protectoras de la esperanza y la alegría. A través de coreografías llenas de energía, canciones vibrantes y momentos de emoción, las protagonistas deberán enfrentarse a los enemigos de la luz con el poder de la música y la unión de sus voces.

El espectáculo, pensado para niñas, niños y familias, busca transmitir valores como creer en una misma, mostrarse tal cual somos y confiar en los amigos y seres queridos. Con una puesta colorida, personajes entrañables y una historia que mezcla fantasía con mensajes positivos, Guerreras del K-Pop promete una experiencia inolvidable.

Las entradas anticipadas pueden adquirirse en Breyer Disquería y a través del sitio ticketesoui.com. Los valores son de $20.000 para platea preferencial y $15.000 para platea general.