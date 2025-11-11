Uno Entre Rios | Escenario | Sentir Nacional

Sentir Nacional continúa su gira con nuevas fechas en Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba

La banda entrerriana Sentir Nacional, tributo a Ricardo Iorio y Almafuerte, anunció las próximas fechas de su tour 2025

11 de noviembre 2025 · 14:34hs
Después de una extensa gira que recorrió distintos escenarios del país, la banda entrerriana Sentir Nacional, tributo a Ricardo Iorio y Almafuerte, anunció las próximas fechas de su tour 2025.

El recorrido comenzará el viernes 14 de noviembre en Crespo, Entre Ríos, y seguirá el sábado 22 en San Nicolás, Buenos Aires. Luego, el grupo regresará a su provincia para presentarse el sábado 29 en Libertador San Martín.

Ya en diciembre, el homenaje continuará con dos fechas más: el sábado 6 en Chacabuco, Buenos Aires, y el sábado 20 en San Bartolomé, Córdoba.

Con una propuesta que mantiene vivo el legado del heavy nacional, Sentir Nacional brinda la fuerza de las canciones de Iorio con una impronta propia, que ha sabido ganarse un lugar entre los seguidores del género en toda la región.

