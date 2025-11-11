Uno Entre Rios | La Provincia | Pesca

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

La medida, vigente desde el 15 de agosto, autoriza solo la pesca deportiva con devolución inmediata, permitida del 16 de marzo al 14 de agosto de cada año.

11 de noviembre 2025 · 12:13hs
En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026.

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026.

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización informó que continúa vigente la veda para la pesca de surubí en todo el territorio de Entre Ríos hasta el domingo 15 de marzo de 2026.

La disposición, en aplicación desde el sábado 15 de agosto, permite únicamente la pesca deportiva con devolución inmediata de las piezas capturadas, habilitada entre el 16 de marzo y el 14 de agosto de cada año.

vandalismo en federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Vandalismo en Federal: fue de pesca y le tiraron el auto al arroyo

Pipi Amarillo es herrero en Nogoyá, y habitualmente hace artefactos y los dona para mejorar la calidad de vida de muchas personas con discapacidad

"Pipi", el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

LEER MÁS: La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

Veda vigente para la pesca de surubí en toda la provincia hasta el 15 de marzo de 2026

Surubí (1).jpeg

Quedan exceptuados de esta normativa los pescadores artesanales que acrediten su condición, siempre que las capturas se destinen exclusivamente al consumo propio y a la venta directa al público.

El director del área, Marcelo Sapetti, señaló que toda infracción a la normativa será sancionada conforme a lo establecido por la Ley de Pesca Nº 4892. Asimismo, destacó que el propósito de la medida es administrar y regular la actividad de la pesca deportiva, con el fin de preservar la especie y evitar métodos de captura inapropiados que comprometan su sostenibilidad.

Pesca Entre Ríos Surubí
Noticias relacionadas
Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

desregularon los aranceles de escuelas publicas de gestion privada

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Entre Ríos es la principal exportadora de sábalo del país.

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

granja tres arroyos adeuda salarios y crece el malestar entre los empleados

Granja Tres Arroyos adeuda salarios y crece el malestar entre los empleados

Ver comentarios

Lo último

Tres heroínas del K-Pop llegan a Drake Club

Tres heroínas del K-Pop llegan a Drake Club

Tierra Bomba celebra 10 años con un show de Ratones Paranoicos

Tierra Bomba celebra 10 años con un show de Ratones Paranoicos

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones, un homenaje al cancionero popular de la provincia

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones", un homenaje al cancionero popular de la provincia

Ultimo Momento
Tres heroínas del K-Pop llegan a Drake Club

Tres heroínas del K-Pop llegan a Drake Club

Tierra Bomba celebra 10 años con un show de Ratones Paranoicos

Tierra Bomba celebra 10 años con un show de Ratones Paranoicos

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones, un homenaje al cancionero popular de la provincia

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones", un homenaje al cancionero popular de la provincia

Bandalos Chinos llega a Santa Fe con su gira mundial y presenta Vándalos

Bandalos Chinos llega a Santa Fe con su gira mundial y presenta Vándalos

Últimas entradas para el show de Luciano Pereyra en la Estación Belgrano

Últimas entradas para el show de Luciano Pereyra en la Estación Belgrano

Policiales
Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Von Wernich: rechazan pedido de salidas transitorias del excura

Von Wernich: rechazan pedido de salidas transitorias del excura

Ovación
Encuentro infantil en Los Espinillos: cierre de año con clubes de Entre Ríos y Buenos Aires

Encuentro infantil en Los Espinillos: cierre de año con clubes de Entre Ríos y Buenos Aires

Central Entrerriano celebró su segunda victoria en la temporada

Central Entrerriano celebró su segunda victoria en la temporada

Liga Provincial: están los cruces de playoffs

Liga Provincial: están los cruces de playoffs

Lionel Messi sorprendió con una visita al Camp Nou: Ojalá algún día pueda volver

Lionel Messi sorprendió con una visita al Camp Nou: "Ojalá algún día pueda volver"

Los Pumas 7 ya tienen fixture confirmado para el Seven de Dubai 2025/26

Los Pumas 7 ya tienen fixture confirmado para el Seven de Dubai 2025/26

La provincia
En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

Pipi, el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

"Pipi", el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

Dejanos tu comentario