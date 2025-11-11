En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026.

La medida, vigente desde el 15 de agosto, autoriza solo la pesca deportiva con devolución inmediata, permitida del 16 de marzo al 14 de agosto de cada año.

La Dirección de Recursos Naturales y Fiscalización informó que continúa vigente la veda para la pesca de surubí en todo el territorio de Entre Ríos hasta el domingo 15 de marzo de 2026.

La disposición, en aplicación desde el sábado 15 de agosto, permite únicamente la pesca deportiva con devolución inmediata de las piezas capturadas, habilitada entre el 16 de marzo y el 14 de agosto de cada año.

Quedan exceptuados de esta normativa los pescadores artesanales que acrediten su condición, siempre que las capturas se destinen exclusivamente al consumo propio y a la venta directa al público.

El director del área, Marcelo Sapetti, señaló que toda infracción a la normativa será sancionada conforme a lo establecido por la Ley de Pesca Nº 4892. Asimismo, destacó que el propósito de la medida es administrar y regular la actividad de la pesca deportiva, con el fin de preservar la especie y evitar métodos de captura inapropiados que comprometan su sostenibilidad.