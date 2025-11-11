Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato.

El diseñador Matías Anchorena expuso en redes al cantante uruguayense Emanuel Noir con videos y mensajes que muestran un conflicto laboral y personal.

El pasado jueves 6, una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que el reconocido diseñador de alta costura Matías Anchorena, nacido en Montevideo y criado en Colón, publicara en su cuenta de Instagram una serie de posteos en los que denunció públicamente al cantante uruguayense Emanuel Noir , líder del grupo Ke Personajes, por un presunto hecho de violencia y maltrato laboral.

La primera publicación de Anchornta fue una imagen de un vidrio roto, acompañada por la frase: "¿Se acuerdan de esto? Pues…" .

"Te reciben por cómo vistes y te despiden por cómo piensas": el mensaje de Matías Anchorena a Emanuel Noir

Emanuel Noir y Matías Anchorena.mp4

Acto seguido, el diseñador compartió una foto del cantante vestido por él, con el mensaje: "Te reciben por cómo vistes".

Emanuel Noir y Matías Anchorena (1).mp4

Finalmente, publicó un video de una cámara de seguridad con fecha del martes 29 de julio de 2025, en el que se puede ver al cantante rompiendo el vidrio de la puerta del local del diseñador. Junto al video, Anchorena escribió: "Y te despiden por cómo piensas".

En un extenso texto que acompañó las publicaciones, el diseñador explicó el trasfondo del conflicto: "Si ven la fecha, verán que esto tiene meses. Fueron los meses que demoraron en pagarme por el trabajo que realicé completo y más, porque cubría tres puestos de trabajo al precio de un outfit. Durante meses me pagaban lo mismo que al tira cables, cuando en realidad hacía una labor de caracterización de su personaje con vestuario desde el comienzo".

Anchorena también relató el episodio del vidrio roto: "La verdad, me duele que haya hecho eso, de insultar y, peor aún, romper el vidrio. Ese día mandó a dos de su 'comando de marmotas' a que lo arreglaran. Yo no quise hacer la denuncia. Esa fue una de tantas… y ya no más".

En la misma secuencia de publicaciones, el diseñador subió un segundo video, en el que se observa al cantante alejarse del local mientras ambos discuten. La publicación fue acompañada por un nuevo mensaje: "Ojalá se cure lo horrible que es por dentro, porque por fuera ya no existe posibilidad".