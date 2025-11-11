Uno Entre Rios | Escenario | Emanuel Noir

Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato

El diseñador Matías Anchorena expuso en redes al cantante uruguayense Emanuel Noir con videos y mensajes que muestran un conflicto laboral y personal.

11 de noviembre 2025 · 15:19hs
Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato.

Vidrio roto y escándalo: un diseñador acusó al uruguayense Emanuel Noir de maltrato.

El pasado jueves 6, una fuerte polémica se desató en redes sociales luego de que el reconocido diseñador de alta costura Matías Anchorena, nacido en Montevideo y criado en Colón, publicara en su cuenta de Instagram una serie de posteos en los que denunció públicamente al cantante uruguayense Emanuel Noir, líder del grupo Ke Personajes, por un presunto hecho de violencia y maltrato laboral.

La primera publicación de Anchornta fue una imagen de un vidrio roto, acompañada por la frase: "¿Se acuerdan de esto? Pues…".

el duo juanca sedil se presenta en arde flora

El dúo Juanca Sedil se presenta en Arde Flora

difundieron los ganadores del 62° salon provincial de artes visuales de entre rios

Difundieron los ganadores del 62° Salón Provincial de Artes Visuales de Entre Ríos

LEER MÁS: El entrerriano Emanuel Noir será reconocido como "Maestro de la Cultura"

"Te reciben por cómo vistes y te despiden por cómo piensas": el mensaje de Matías Anchorena a Emanuel Noir

Emanuel Noir y Matías Anchorena.mp4

Acto seguido, el diseñador compartió una foto del cantante vestido por él, con el mensaje: "Te reciben por cómo vistes".

Emanuel Noir y Matías Anchorena (1).mp4

Finalmente, publicó un video de una cámara de seguridad con fecha del martes 29 de julio de 2025, en el que se puede ver al cantante rompiendo el vidrio de la puerta del local del diseñador. Junto al video, Anchorena escribió: "Y te despiden por cómo piensas".

En un extenso texto que acompañó las publicaciones, el diseñador explicó el trasfondo del conflicto: "Si ven la fecha, verán que esto tiene meses. Fueron los meses que demoraron en pagarme por el trabajo que realicé completo y más, porque cubría tres puestos de trabajo al precio de un outfit. Durante meses me pagaban lo mismo que al tira cables, cuando en realidad hacía una labor de caracterización de su personaje con vestuario desde el comienzo".

Anchorena también relató el episodio del vidrio roto: "La verdad, me duele que haya hecho eso, de insultar y, peor aún, romper el vidrio. Ese día mandó a dos de su 'comando de marmotas' a que lo arreglaran. Yo no quise hacer la denuncia. Esa fue una de tantas… y ya no más".

En la misma secuencia de publicaciones, el diseñador subió un segundo video, en el que se observa al cantante alejarse del local mientras ambos discuten. La publicación fue acompañada por un nuevo mensaje: "Ojalá se cure lo horrible que es por dentro, porque por fuera ya no existe posibilidad".

Emanuel Noir Matías Anchorena Concepción del Uruguay
Noticias relacionadas
entre el cielo y el infierno llega a parana con un show que revive un clasico de rata blanca

"Entre el Cielo y el Infierno" llega a Paraná con un show que revive un clásico de Rata Blanca

sentir nacional continua su gira con nuevas fechas en entre rios, buenos aires y cordoba

Sentir Nacional continúa su gira con nuevas fechas en Entre Ríos, Buenos Aires y Córdoba

tres heroinas del k-pop llegan a drake club

Tres heroínas del K-Pop llegan a Drake Club

tierra bomba celebra 10 anos con un show de ratones paranoicos

Tierra Bomba celebra 10 años con un show de Ratones Paranoicos

Ver comentarios

Lo último

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Ultimo Momento
Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

Liniers: descarriló una formación del Tren Sarmiento y dejó 20 heridos

El Rally Entrerriano prepara la última del año

El Rally Entrerriano prepara la última del año

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Policiales
Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Paraná: se fugó un preso durante partido de fútbol en la Unidad Penal, pero fue recapturado

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Allanaron la Unidad Penal de Concordia por una causa de estafa millonaria

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Persecución policial en Paraná terminó con un agente lesionado y dos demorados

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Muerte de Gabriel Gusmán: comienza el juicio por jurados en Paraná

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Paraná: falleció el joven que había sido apuñalado durante una fiesta

Ovación
Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Mundial Sub 17: Argentina jugará con México en 16avos de final

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Tragedia en el Paraná: murió ahogado un joven futbolista que había firmado su pase a Vélez

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

Claudio Úbeda cuidaría a algunos titulares de Boca ante Tigre

El Rally Entrerriano prepara la última del año

El Rally Entrerriano prepara la última del año

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: No quiero ser una carga

Messi se ilusiona con jugar el Mundial con la Selección Argentina, pero advierte: "No quiero ser una carga"

La provincia
En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

En Entre Ríos rige la veda para la pesca de surubí hasta el 15 de marzo de 2026

Pipi, el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

"Pipi", el herrero solidario de Nogoyá, lleva un década ayudando a los demás

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Aumentan los casos de tos convulsa en el país y la provincia brinda recomendaciones

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

Desregularon los aranceles de escuelas públicas de gestión privada

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

La exportación del sábalo creció en los últimos cuatro años pese a la bajante del río

Dejanos tu comentario