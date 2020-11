Viviana Canosa Dioxido de Cloro.jpg Viviana Canosa tomando Dióxido de cloro.

"Hubo mucha plata para que estos actores lo digan. No fue gratis", disparó Canosa, quien tiene tiene una posición crítica sobre la administración de la crisis sanitaria del gobierno de Alberto Fernández, y reveló la cifra que habrían cobrado las celebridades. "Hablaban de 800 lucas, no sé si repartidas, porque me parece mucho a cada uno", señaló.

"Gente que sabe me dijo que obviamente gratis no lo hicieron. Por eso les exigimos a las autoridades que den información, no que nos pongan a actores a tratar de convencernos", señaló la periodista, y agregó: "¿Cuál es la necesidad de los personajes públicos de salir a vender una vacuna que ni siquiera existe? No son infectólogos, epidemiólogos, ni médicos" .

"¿Quién se va a vacunar con lo que venga? Nadie. Es un poquito apresurado que los famosos digan: ‘Yo me vacuno’, sin saber si es segura, si funciona... No llegó todavía", insistió Canosa, quien protagonizó una fuerte polémica cuando promovió las bondades del Dióxido de Cloro para enfrentar el covid y hasta tomó la sustancia en cámara.

De la campaña participaron Mercedes Moran, Gustavo Garzón, Cristina Banegas, Taty Almeida, Rita Cortese, Federica Pais, Marina Glezer, Pablo Echarri, Diego Brancatelli, Adrián Paenza, Julieta Camaño, Ignacio Copani, Darío Grandinetti, Any Ventura y Jean Pierre Noher. En el video, de fondo se escucha el tema de Serrat “No hago otra cosa que pensar en tí”.

Consultada por uno de sus colaboradores sobre si la campaña protagonizada por los actores puede ser efectiva, Canosa dijo: "No, no nos convencen los políticos, ninguno, ni Pedro Cahn a esta altura. ¿Nos va a convencer Ignacio Copani con "lo atamos con alambre". Se refería a uno de los temas más festejados del cantante.

"Igual, a esta altura, le creo más a Pablo Echarri y a Ignacio Copani que a Vizzotti y Ginés [González García]", ironizó Canosa, y fue más allá: “Esto pasa solo en la Argentina. "No vi a ningún actor en ninguna parte del mundo, ni a Lady Gaga la vi decir "muy pronto llega la vacuna, dátela".

Y concluyó: "Si fuera el gobierno de [Mauricio] Macri y lo veo a Luis Brandoni, con lo que lo quiero, diciendo esto, diría exactamente lo mismo".