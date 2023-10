La icónica banda de rock irlandesa U2 dio su sensacional primer concierto en The Sphere de Las Vegas, llamado "U2: UV Achtung Baby Live At Sphere" dentro de una monstruosa estructura similar a un planeta, como inauguración de su residencia temporal.

La banda ganadora de 22 Grammys ofreció una actuación de dos horas en el interior del enorme recinto esférico. A lo largo de la noche, un sonido cristalino junto a un sinfín de atractivos efectos visuales e inmersivos, como imágenes de caleidoscopio, una bandera en llamas y el horizonte de Las Vegas, impresionaron a los más de 18 mil asistentes, que calificaron el espectáculo en redes sociales como “insano”.

En esta primera noche, el inolvidable show inaugural arrancó con la canción “Where The Streets Have No Name”, después de haberse atenuado las luces y la multitud estallara eufórica. En varias ocasiones, los miembros de la banda aparecían tan grandes en pantalla que daba la sensación de que Bono cantaba íntimamente al público de un lado, mientras The Edge tocaba su guitarra del otro lado. A pesar de la ausencia del baterista Larry Mullen Jr. por haberse sometido a una cirugía, U2 siguió adelante con el reemplazo Bram van den Berg.

‘The Sphere’ será la nueva residencia temporal de la banda liderada por Bono, a la que han denominado “UV Achtung Baby” y que albergará un total de 25 shows semanalmente hasta mediados de diciembre. El estadio ubicado en The Venetian Resort de Las Vegas tiene una capacidad de 18,600 personas y una extensión casi dos manzanas. Sus asombrosos efectos visuales se crearon con gráficos del suelo al techo dentro de la inmersiva esfera.

U2 acaba de lanzar su nuevo single, "Atomic City", con un guiño a Blondie, cuyo trabajo pionero junto a Giorgio Moroder inspiró e influenció a la banda. "Es una canción de amor para nuestros fans, ’where you are is where I’ll be’ (donde estás es donde yo voy a estar, dice la letra)”, clarificó Bono en un comunicado.

"Atomic City" era un apodo para Las Vegas en los 50, una época en la que la fascinación nuclear se extendía por la nación y la ciudad se promocionaba cmo un centro de turismo atómico debido a su proximidad al Nevada Test Site.

Producido por Jacknife Lee y Steve Lillywhite, el simple fue grabado en Sound City de LA y llega previo a los shows de la banda en La Sphere de Las Vegas, celebrando el ábum "Achtung Baby", de 1991, cuya gira de 25 conciertos comienza hoy.