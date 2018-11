Tristán se atrincheró con un arma en su departamento

El actor cómico Tristán Díaz Ocampo, conocido popularmente como "Tristán", habría estado atrincherado en su departamento ubicado en la calle Beruti al 2300, en el barrio de Recoleta.





Según informó su entorno a la Policía de la Cuidad de Buenos Aires, el comediante (de 82 años) estaba armado y, minutos antes de atrincherarse, habría discutido con su hijo menor, Federico Díaz Ocampo (35), con quien vive. Tras amenazarlo con el arma, lo echó del domicilio.





Luego de permanecer casi media hora al otro lado de la puerta blindada de su departamento, ubicado en el décimo piso, y evitando cualquier tipo de comunicación, Tristán aceptó ser atendido por médicos de una ambulancia del SAME, y depuso su actitud.





"Fue un susto porque pensamos que le había pasado algo", explicó Federico, cuando el confuso episodio había terminado. Y contradiciendo la información que había trascendido, negó haber sido amenazado por su papá.





De acuerdo a su relato, el joven pasó la noche en la casa de su madre y, al regresar al departamento a primera hora de este martes, se encontró con que Tristán no le abría la puerta. "Por protocolo, llamé a la Policía, los Bomberos y el SAME para que me abriera la puerta", dijo Federico en diálogo telefónico con el programa Nosotros a la mañana, de El Trece.





Tras discutir con los panelistas respecto a la versión de que Tristán lo había apuntado, Federico cortó la comunicación.