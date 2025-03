Tras la cancelación de sus shows en Chile, Shakira les cantó a sus fans en la puerta

shakira (2).jpg

Shakira estaba por presentarse este domingo 2 de marzo en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, previo a su llegada a Buenos Aires, donde realizará dos shows el 7 y 8 de marzo en el Campo Argentino de Polo en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour. Sin embargo, el evento se canceló apenas unas horas antes de su comienzo y con miles de fans esperando en las afueras del lugar.

Según explicó la productora Fenix Entertainment a través de un comunicado que compartió en las redes sociales, hubo “inconvenientes técnicos ajenos a la artista y su producción que impiden el correcto desarrollo del concierto”. Y detallaron que el problema estuvo en el suelo en el que iría el escenario, dado que se encontraba desnivelado.

Rápidamente las redes de la cantante se llenaron de mensajes de enojo y angustia, que se suman a los comentarios de aquellos indignados por cancelaciones previas. Es que, tras ganar el premio a Mejor Álbum de Pop Latino en los Grammy Awards, la colombiana se presentó en lugares como Río de Janeiro, San Pablo, Lima, Bogotá y su ciudad natal, Barranquilla.

Pero el pasado 16 de febrero Shakira tenía pautado un show en Perú que fue cancelado a último momento. Desde las redes de la cantante manifestaron que había sido hospitalizada por un "cuadro abdominal".

En Medellín, en cambio, la situación fue similar a la de Chile y la producción del show que se iba a realizar el 24 de febrero, decidió cancelarlo por problemas estructurales en el Estadio Atanasio Girardot.

"Lamentamos comunicarles que durante el proceso de montaje del show programado para el día de hoy (2 de marzo) en el Estadio Nacional de Santiago de Chile, nos hemos encontrado con inconvenientes técnicos ajenos a la artista y su producción que impiden el correcto desarrollo del concierto, ya que el suelo donde iría el escenario se encuentra desnivelado.

"El Tour de Las Mujeres Ya No Lloran es una de las producciones más grandes del mundo y una producción sin precedentes en América Latina con un equipo humano altamente especializado que acompaña a Shakira para hacer posible un show de este nivel.

"La seguridad de todos -público, equipo técnico y la propia artista- es nuestra máxima prioridad, y por ello hemos tomado la difícil decisión de reprogramar la fecha hasta contar con condiciones óptimas que garanticen un espectáculo perfecto al 100% como se lo merecen sus fans".

El duro descargo de Shakira tras la suspensión del show en Chile

A raíz de las repercusiones que se generaron luego de que trascendiera que el show que estaba previsto para el domingo había sido suspendido, Shakira compartió un descargo en sus redes.

En un mensaje dirigido directamente a sus fans, la colombiana señaló: "Ustedes, que me han acompañado por más de 30 años conocen más que nadie mi ética profesional y cuánto me esfuerzo por entregarles siempre lo mejor. Durante un año he trabajado incansablemente, noche y día, en los más mínimos detalles para lograr una experiencia inolvidable para mis fans como la que se merecen y como hemos podido disfrutar juntos durante los conciertos que he venido realizando".

"Cada noche sobre el escenario es una gran fiesta donde celebramos nuestra conexión, el cariño y las emociones que nos unen y ver sus caras de alegría y el brillo en sus ojos, es en gran parte lo que me hace levantarme cada día con ganas de celebrar la vida. Así que pueden imaginar cuán doloroso es para mí como artista ver que después de tantos esfuerzos para venir hasta este país que tanto quiero, mi show en Chile en esta ocasión debe ser reprogramado por circunstancias ajenas a mí o a mi producción", se sinceró.

Y agregó: "Cuando un artista viaja a un país, su producción y su equipo entran a depender directamente de los productores locales, mi staff y yo confiamos en todo momento en que la productora contratada por el promotor local seguiría al pie de la letra las especificaciones que fueron diligentemente proporcionadas por nuestra parte para que se pudiera dar un show de la magnitud de este".

"El tour de Las mujeres ya no lloran, que quise empezar desde mi casa, Latinoamérica, es la gira más grande de mi carrera y actualmente, una de las producciones más grandes del mundo, con un escenario que pesa 62 toneladas. Desafortunadamente, nos hemos encontrado con que el suelo del lugar donde iría mi escenario está desnivelado y no se encuentra debidamente estabilizado para organizar la seguridad de mi banda, bailarines, mis fans y la mía propia", sostuvo.

En ese contexto, la artista aseguró que "hay dos cosas que jamás comprometería": "Es la seguridad de mi equipo y la de mis fans, y jamás les ofrecería un show por debajo de los estándares de calidad que ustedes merecen".

"Tengo el corazón partido en mil pedazos por no poder cantar para ustedes hoy por motivos más allá de mi control. Aún así, tengo la certeza de que volveré a Chile muy pronto para presentarles el show que les he prometido a la altura de lo que se merecen, aunque yo misma tenga que inspeccionar el suelo y hasta el último tornillo de la estructura que sostenga mi escenario. Sé que cuento como siempre con su comprensión y cariño. Porque una loba es con su manada, hasta en los más difíciles desafíos", sentenció.

Las mujeres ya no lloran

A Shakira siempre se la vio como a una mujer fuerte y empoderada pero, sin dudas, esa imagen cobró mucha más fuerza a raíz de los acontecimientos que atravesó en lo personal este último tiempo y que son de público conocimiento: su tormentosa separación de Gerard Piqué, problemas fiscales y complicaciones en la salud de su padre.

"El sufrimiento que sentí fue probablemente el mayor que jamás haya experimentado en toda mi vida", se sinceró la artista en una entrevista con la revista Rolling Stone.

Sin embargo, aunque hacía 7 años que no lanzaba un álbum, la colombiana se abocó de lleno a la música y convirtió todo ese dolor en Las mujeres ya no lloran, su duodécimo disco que contiene éxitos como Te Felicito con Rauw Alejandro, Acróstico, TQG junto a Karol G y la Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

El álbum es un testimonio de su resiliencia y fortaleza, así como del poder de la música para transformar las experiencias más difíciles en momentos valiosos. En las primeras 24 horas tras su lanzamiento, el álbum se convirtió en el más reproducido de 2024 y obtuvo una certificación de 7x Platino.

Tal como Shakira le dijo al mencionado medio el trabajo fue “un proceso alquímico”: “Mientras escribía cada canción, me reconstruía a mí misma. Mientras las cantaba, mis lágrimas se transformaban en diamantes, y mi vulnerabilidad en fuerza”.

Se esperan novedades sobre la reprogramación del show en Chile.

Shakira compensa a sus fanáticos con concierto especial

Shakira dio una muestra del cariño que le tiene a sus fanáticos luego de que el lunes 3 de febrero reuniera a una gran multitud de fanáticos a las afueras del hotel Mandarín con la intención de convivir con ellos, darles autógrafos y compensarlos al ofrecer un concierto especial en compañía de sus músicos.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la intérprete compartió un video de la emotiva presentación que reunió a cientos de sus seguidores, en donde al pie de la publicación compartió su deseo por cantarle a Chile antes de irse, no sin antes, reafirmar su compromiso por regresar pronto al país para llevar a cabo su show cancelado, agradeciendo a sus fans por todo su cariño y apoyo.