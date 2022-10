Tomás Holder fue el primer eliminado de Gran Hermano 2022

En los primeros minutos de la gala, el conductor Santiago del Moro fue el encargado de anunciar el cierre parcial de las votaciones que determinaron al primer salgado, quien fue Marcos con el 17,9%. Tras conocer estos resultados la madre de Holder, Gisela, fue contundente: "No me pone nerviosa si se queda o se va, sino el personaje que está mostrando, que a mí como mamá no me gusta. Pero entiendo que entró con ese juego de Tik Tok, ese es su personaje. Es gigante por su altura y cuerpo, pero aún es chico, tiene 21 años".

Finalmente, minutos después de las 23:30, se dio a conocer que Tomás sería el primero en dejar la casa de Gran Hermano ante la sorpresa de todos los participantes. El rosarino cosechó el 59,40% de los votos para abandonar el reality, mientras que Agustín acumuló el 40,6%.

Minutos después de conocerse la decisión final del público, las redes sociales -particularmente Twitter- se llenaron de memes festejando o lamentando el suceso. Tanto fue el contenido mencionando a Tomás que alcanzó a ser tendencia a nivel nacional durante toda la noche.