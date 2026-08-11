Boca pierde por la ida de los octavos : Recoleta FC se quedó con 10 jugadores

Boca recibe al conjunto paraguayo por el certamen continental. El partido está 1 a 0 tras el primer tiempo tras el gol de Ríos para la visita.

Boca cae por 1 a 0 con Recoleta en el marco de la ida los octavos de final de la Copa Sudamericana. El gol lo hizo Pedro Ríos a los 5 minutos del primer tiempo para sorpresa de los locales. El partido se juega en el Tomás Ducó de Huracán.

49 minutos: Merentiel tuvo la última del primer tiempo

La Bestia realizó un remate de volea que se fue cerca de un palo.

47 MINUTOS: ¡LLAMADO DEL VAR Y EXPULSIÓN EN RECOLETA!

Wilfrido Báez le pegó un codazo en la cara a Leonel Flores, el árbitro Piero Maza fue convocado para revisar la jugada en el monitor y, tras ver la situación, le mostró la tarjeta roja al futbolista del cuadro paraguayo.

44 minutos: reapareció Montero

El arquero de la Ribera controló un acercamiento de Báez en dos tiempos.

39 MINUTOS: ¡EL PALO Y EL TRAVESAÑO LE NEGARON EL EMPATE A BOCA JUNIORS!

En primera instancia, Miguel Merentiel resolvió un centro a media altura de Flores con un cabezazo al caño izquierdo de Ferreira y, segundos después, Milton Delgado estrelló un intento en el parante superior, la pelota rebotó a centímetros de la línea y volvió a ser rechazada por el travesaño.

36 minutos: nueva advertencia de Ascacíbar

El testazo del mediocampista en el área se marchó por encima del travesaño.

35 MINUTOS: ¡MALA SALIDA Y CASI GOL DE BOCA!

El Xeneize recuperó una pelota en los primeros metros del campo rival y el avance derivó en una atajada del arquero ante un zurdazo de Santiago Ascacíbar.

31 minutos: llegó la respuesta de Boca Juniors

Miguel Merentiel se asoció en el área con Ascacíbar y realizó un disparo incómodo de media vuelta que se perdió cerca de un palo.

29 MINUTOS: ¡MONTERO TAPÓ UN MANO A MANO!

El arquero de Boca Juniors rechazó a medias un intento de Aldo González y, en el rebote, se quedó con el segundo remate de González.

21 MINUTOS: ¡ARANDA ACARICIÓ EL EMPATE!

El joven culminó una buena jugada colectiva con un tiro frontal desde la puerta del área que salió a centímetros del palo derecho.

13 minutos: avisó Ascacíbar

El volante de Boca Juniors volvió a pisar el área por sorpresa y resolvió con un testazo cruzado que se marchó a un lado del arco de Nelson Ferreira.

10 minutos: tímida reacción de Boca Juniors

El disparo de Tomás Aranda desde la medialuna terminó en las manos del arquero rival.

5 MINUTOS: ¡GOL DE RECOLETA!

Pedro Ríos ensayó un remate en la puerta del área que se desvió en Leandro Lozano, ese toque dejó a contrapierna a Álvaro Montero y la pelota entró pegada al palo derecho del arquero de Boca Juniors.

¡EMPEZÓ EL PARTIDO!

La formación de Boca vs. Recoleta FC, por la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

El posible once de Recoleta FC vs. Boca, por la Copa Sudamericana

Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.