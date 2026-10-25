Chacarita ganó y complicó todavía más a Patronato

Chacarita triunfó con un solitario gol sobre el anfitrión, Temperley, en el duelo válido por la fecha 35 de la Primera Nacional. Y complicó a Patronato.

El panorama para Patronato se volvió todavía más complicado. Chacarita consiguió una victoria en su compromiso ante Temperley 1 a 0 en el final y profundizó la preocupación del conjunto paranaense, que quedó obligado a jugarse la permanencia en la última fecha de la Primera Nacional.

Chacarita triunfó con un solitario gol sobre el anfitrión, Temperley, en el duelo válido por la fecha 35 de la Primera Nacional. Thiago Zárate decidió el resultado del encuentro con un gol en el minuto 46 del segundo tiempo y le dio el triunfo a Chacarita.

La derrota de Patronato por 2 a 0 ante Agropecuario en el Grella ya había encendido todas las alarmas. Ahora, con el triunfo de Chacarita, el margen de maniobra para el Rojinegro se reduce y la definición por la permanencia llega cargada de incertidumbre.

Patronato deberá visitar a Atlético de Rafaela el próximo domingo, en un partido que puede marcar su destino en la categoría. El equipo de Marcelo Fuentes necesita una respuesta futbolística y anímica después de una actuación que dejó muchas dudas y una despedida como local signada por los silbidos y la preocupación.

El Santo quedó contra las cuerdas y ya no tiene margen para seguir fallando. Con los resultados de la última jornada y las posiciones definitivas como factores determinantes, deberá afrontar una verdadera final en Rafaela para intentar evitar el descenso.

La derrota ante Agropecuario dejó una imagen preocupante y el triunfo de Chacarita agravó todavía más el escenario. Patronato se jugará todo en la última fecha, con la obligación de responder dentro de la cancha y la esperanza de que los resultados acompañen para sostener su lugar en la Primera Nacional.