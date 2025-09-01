Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

La vida de Moria Casán, figura icónica del espectáculo argentino, será retratada en una miniserie de Netflix que contará con tres actrices para encarnar a la diva

La vida de Moria Casán , una de las figuras más icónicas del espectáculo argentino, será retratada en una miniserie de Netflix que contará con tres actrices para encarnar a la diva en distintas etapas de su carrera. Las elegidas son Sofía Gala Castiglione, Griselda Siciliani y Cecilia Roth, quienes representarán a Moria desde sus inicios hasta su presente.

El anuncio se realizó a través de un video publicado en las redes sociales de Moria Casán y de Netflix, donde las artistas confirmaron su participación. La propia diva expresó su satisfacción con la elección del elenco: “Me siento muy honrada con la calidad de actrices que me interpretan. Captarán mi sensibilidad y le darán un vuelo absoluto a sus personajes. Me siento cómoda, feliz y van a ser mi escudo durante toda la filmación”.

Cada una de las actrices afronta el desafío con entusiasmo y expectativa. Cecilia Roth señaló: “Es la primera vez que me proponen convertirme en una persona que existe, que además es Moria. Quiero quedarme en ese instante, en la pausa íntima de ese instante. En lo más hondo. En ella”. Por su parte, Griselda Siciliani expresó: “Me parece una gran aventura como actriz intentar captar el alma de esta mujer y al mismo tiempo entregar la mía para contar esta historia”.

Para Sofía Gala Castiglione, interpretar a Moria, su propia madre, representa una experiencia única y desafiante: “Para mí, interpretar a Moria es un hecho metafísico, psicomágico, extrañísimo y desafiante”.

Aunque aún no se confirmó la fecha de estreno, la serie promete recorrer la vida y la carrera de Moria Casán, con un elenco de lujo y una narrativa que destacará los momentos más icónicos de la diva en el espectáculo argentino.