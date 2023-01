Shakira rompió internet en su Session junto a Bizarrap

Como era de esperarse, las redes sociales no tardaron en plagarse de comentarios, memes y análisis más profundos en torno al lugar de la mujer, el despecho y la expresión artística en la industria de la música. La colombiana apeló a la descarga confesional para escribir: " Esto es pa’ que te mortifique’, mastique’ y trague’, trague’ y mastique’. Yo contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques”, canta Shakira. “Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique”, fue el claro mensaje de la artista en un juego de palabras imposible no relacionar con Piqué. Además hubo referencias directas a la nueva pareja del ex jugador del Barcelona, Clara Chía: “Tiene nombre de persona buena, claramente no es como suena”.