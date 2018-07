La cantante Selena Gómez se une a la lista de artistas que se ha negado a colaborar musicalmente con Maluma , y eso debido a las tendencias machistas de algunos temas del colombiano.

Todo comenzó cuando Maluma expresó su admiración por Selena, y ante las cámaras de los Billboards dijo: "Es una gran inspiración, un gran ejemplo", y confesó que le encantaría hacer un dueto con ella, pero nunca recibió respuesta.

Selena por fin habló de sus motivos para no colaborar con Maluma: "Para mí son muy importantes las mujeres, así que no importa lo que haga, siempre me aseguraré de que las mujeres estén bien cuidadas" dijo en entrevista con Clevver TeVE.

Anteriormente, la mexicana Belinda y la española Ana Guerra también rechazaron hacer alguna colaboración musical con Maluma, precisamente por lo machista de sus temas.

