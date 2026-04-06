Uno Entre Rios | Economia | Redengas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Mediante la Resolución ENARGAS N.º 379/2026, el Ente Nacional Regulador del Gas autorizó nuevos cuadros tarifarios para REDENGAS S.A., correspondientes a la Subzona Tarifaria Entre Ríos, a partir del 1º de abril de 2026.

6 de abril 2026 · 18:12hs
Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Con estas tarifas continúa aplicándose el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto N.º 943/2025 del Gobierno Nacional. Dicho Decreto creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que se conforma a partir del actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), creado por el Decreto N.º 332/2022. Los usuarios que ya se encuentran inscriptos en el RASE no deben reinscribirse, aunque pueden actualizar la información relativa al grupo conviviente, ingresos y fuentes de suministro energético. La situación dentro del ReSEF puede consultarse en todo momento a través de la plataforma Mi Argentina.

Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario

Tarifa social

Tasas y Cargos

Agustín Salvia, director del Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA advierte que la supuesta mejora en dato se pobreza no llega a los bolsillos

UCA advierte que el dato de la baja de la pobreza es una "ficción metodológica"

las empresas deberan detallar el costo laboral de cada empleado en los recibos de sueldo

Las empresas deberán detallar el costo laboral de cada empleado en los recibos de sueldo

Redengas Enargas Gas Gas natural
Noticias relacionadas
Funcionarios de Economía, tuiteros y diputados libertarios, beneficiados con créditos millonarios del Banco Nación

Banco Nación otorgó créditos millonarios a funcionarios y tuiteros

ARCA informó que la recaudación de marzo fue de mpas de $16 billones. 

ARCA: la recaudación de marzo fue de $16 billones y subió 26,2% interanual

El Gobierno postergó el aumento del impuesto a los combustibles ante el impacto de la suba del petróleo

Combustibles: postergan aumento del impuesto

La CGT Regional Paraná presentó un documento a Rogelio Frigerio que expone un fuerte diagnóstico sobre la situación económica, laboral y social de la provincia

CGT Paraná contra la situación social y la reforma previsional en Entre Ríos

Ver comentarios

Lo último

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser eliminado en una sola noche

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Ultimo Momento
Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser eliminado en una sola noche

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump dice que Irán podría ser "eliminado" en una sola noche

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Policiales
Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Eduardo Bentancourt: se conoció el resultado de la autopsia del enfermero encontrado muerto

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Prorrogan por 60 días la prisión preventiva para el imputado por el femicidio de Daiana Mendieta

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Chajarí: tras la muerte de una policía apartan al Jefe de la comisaría y a sargento

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Villaguay: aclaran sobre un hecho que involucra a funcionario policial

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Un niño de 8 años lucha por su vida tras ser atropellado por un tractor

Ovación
Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Talleres festejó en el Campeonato Nacional de Clubes

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Cuarta victoria al hilo de Coudet: River Plate goleó a Belgrano en el Monumental

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

Un entrerriano finalizó cuarto en el Mundial del Real Madrid

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

La Selección Argentina alzó el trofeo en Suiza

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

Newell´s consiguió un buen triunfo en Santiago del Estero y salió del fondo

La provincia
Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte puerta a puerta y suburbanos hasta fin de año

Entre Ríos: prorrogan permisos de transporte "puerta a puerta" y suburbanos hasta fin de año

Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos

Paraná tuvo un fin de semana turístico con números positivos

Buscan a un joven entrerriano que estaba internado en La Plata

Buscan a un joven entrerriano que estaba internado en La Plata

Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial

Agmer convoca a Congreso Extraordinario para definir acciones por el conflicto salarial

Alerta naranja en Entre Ríos: prevén hasta 120 milímetros de lluvia

Alerta naranja en Entre Ríos: prevén hasta 120 milímetros de lluvia

Dejanos tu comentario