Con estas tarifas continúa aplicándose el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto N.º 943/2025 del Gobierno Nacional. Dicho Decreto creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que se conforma a partir del actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), creado por el Decreto N.º 332/2022. Los usuarios que ya se encuentran inscriptos en el RASE no deben reinscribirse, aunque pueden actualizar la información relativa al grupo conviviente, ingresos y fuentes de suministro energético. La situación dentro del ReSEF puede consultarse en todo momento a través de la plataforma Mi Argentina.
Redengas: autorizaron nuevas tarifas
Mediante la Resolución ENARGAS N.º 379/2026, el Ente Nacional Regulador del Gas autorizó nuevos cuadros tarifarios para REDENGAS S.A., correspondientes a la Subzona Tarifaria Entre Ríos, a partir del 1º de abril de 2026.
6 de abril 2026 · 18:12hs
Servicios residencial, SGP, EBP, SGG, GNC y Gran Usuario
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