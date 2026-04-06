Redengas: autorizaron nuevas tarifas

Con estas tarifas continúa aplicándose el esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), establecido por el Decreto N.º 943/2025 del Gobierno Nacional. Dicho Decreto creó el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF), que se conforma a partir del actual Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE), creado por el Decreto N.º 332/2022. Los usuarios que ya se encuentran inscriptos en el RASE no deben reinscribirse, aunque pueden actualizar la información relativa al grupo conviviente, ingresos y fuentes de suministro energético. La situación dentro del ReSEF puede consultarse en todo momento a través de la plataforma Mi Argentina.