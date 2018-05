Se difundió un audio donde Jorge Rial amenaza al novio de Morena e insulta a los cordobeses

En las últimas horas trascendió un audio donde se lo escucharía a Jorge Rial gritándole a su hija Morena y refiriéndose despectivamente hacia los cordobeses y la provincia en sí.





Tras una semana tormentosa, More reveló los motivos de la pelea, y aseguró que el conductor de Intrusos no la deja crecer laboralmente y hasta lo llamó extorsionador.





Sin embargo, una nota en la revista Pronto, en la que se expone un conflicto judicial del papá de Facundo Ambrosioni, novio de Morena, terminó por hacer de explotar todo por el aire.





En horas de la noche comenzó a circular en Twitter un audio donde se lo escucharía al conductor de Intrusos agrediendo verbalmente a su hija Morena y amenazando a Facundo Ambrosioni con ir a "cagarlo a trompadas".













"¿Vos te pensás que ese pibe está con vos porque quiere? ¿De verdad lo pensás? Yo no puedo creer que me digas eso. Me cagaste todas las parejas que pudiste. No estudiás, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda (Córdoba, donde Morena suele ir y de donde son sus dos últimos novios) con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros", se lo escucha gritar.





Luego, advierte: "Y te lo estoy grabando para que después uses esto. Porque lo vas a hacer porque sé que me vas a traicionar. Vos por guita sí lo vas a hacer".





"Voy para allá ya, voy a cagar a trompadas a tu novio", amagó, aunque luego se arrepintió: "No, no lo voy a cagar a trompadas yo, no me voy a ensuciar con ese muchacho. La concha de su madre a todos, harto me tienen".