Reik brilló en el Movistar Arena

El evento, que fue sold out rotundo desde principios de abril, contó con la presencia de destacados influencers y público de todas las edades que se rindió a los pies del exitoso trío.

Reik-4.jpeg

La velada llena de emociones y sorpresas, comenzó con la presentación de los talentosos artistas Camilu y Matisse (MX), quienes se encargaron de abrir el concierto con sus respectivas presentaciones y encendieron al público para recibir al ya clásico Reik. Reik comenzó su show con grandes hits como "Que Vida La Mia" y “Voy a Olvidarte”. Luego ante un público extasiado, el vocalista Jesús Navarro proclamó: “Qué emoción estar aquí con ustedes esta noche. Siempre que regresamos es una belleza y nos sentimos en casa, y nos sentimos cobijados por el calor argentino y la buena onda que nos tiran”.

Reik-88.jpg

Le siguieron en total 24 canciones donde (con la humildad que tanto los caracteriza) continuaron los agradecimientos a los fans por parte de Bibi Marín, que resaltó que el próximo “En Vivo” de la banda debería ser en Argentina, y Julio Ramírez Eguía asintió por estos 18 años de acompañamiento a la banda mexicana.

Algunos de los momentos más especiales del show incluyeron los hits “Quisiera”, su primer single, el clásico y emocionante “Noviembre Sin Ti”, “Raptame”, “Los Tragos”, “Si me dices que si”, entre muchos otros. Cabe destacar la participación sorpresa de Rusherking, con quien interpretaron su éxito "A mi lado" y Matisse junto a quienes cantaron “Eres Tú”. A su vez, no faltaron los momentos balada que marcaron ese sello de una de las bandas más románticas de latinoamérica con “Creo en Ti”, “Vuelve”, “Con la falta que me haces”, entre otros. La banda cerró el show con fuerza junto a uno de sus más grandes canciones “Me Niego”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por REIK (@reikmx)

A lo largo del show se acompañó con una puesta en escena impactante concentrada en un juego constante entre colores, visuales y videoclips que cubrieron no solo escenario del Movistar Arena, sino que todos los costados por igual, brindando una verdadera experiencia 360° que fue una auténtica fiesta y un sinfín de emociones.

El éxito absoluto de este concierto es una muestra más del cariño y el respeto de años que tiene el público argentino por Reik y de su capacidad para hacer vibrar a los fans con su música y energía en el escenario.