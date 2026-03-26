Una lesión obligó a Manuel Borgert a bajarse de Neuquén

Una fisura en la mano le impedirá a Manuel Borgert ser protagonista del TC Pista en Neuquén. Volverá en Concepción del Uruguay.

El piloto de General Ramírez se pierde la tercera fecha en el trazado de Centenario.

En las últimas horas Manuel Borgert debió tomar la dura decisión de bajarse de la tercera fecha que disputará el TC Pista. Manu resolvió, tras el diagnóstico que obtuvo a inicios de esta semana, luego del fuerte accidente sufrido en La Plata, dejar pasar Neuquén y apostar a una rápida recuperación para retomar el campeonato en Concepción del Uruguay.

Su participación de la segunda fecha del campeonato de las TC Pista Pick Up, el fin de semana pasado, tuvo complicaciones para Manu Borgert al protagonizar una fuerte colisión el día sábado durante el último entrenamiento de la categoría.

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La situación comenzó cuando sufrió un desafortunado despiste en pleno curvón del autódromo platense y cuando estaba volviendo a la pista Santiago Biagi, quien no lo pudo esquivar, lo embiste generando un fuerte golpe.

Producto de la colisión, además de los daños materiales que afectaron a su camioneta, el piloto terminó con una lesión, que sentía como una leve molestia, en su mano derecha con la cual lidió durante la clasificación del sábado y el domingo en la final.

A posterior se realizó una serie de estudios que arrojaron como resultado una fisura en uno de los huesos que conforman la mano (primer metacarpiano) y tras los cuidados pertinentes este miércoles a última hora decidió no ser parte de los 16 pilotos que estaban inscriptos para este fin de semana.

La palabra de Manuel Borgert

“Debido a una fisura en la mano, producto del accidente del finde no voy a ser parte del TC Pista en Neuquén. Intenté recuperarme lo antes posible pero no llegué. Pido disculpas al equipo y a toda la gente que me ayuda. Vamos a volver más fuertes que nunca”, sentenció Borgert.

Cabe recordar que en su temporada debut dentro del TC Pista el piloto entrerriano, luego de haber disputado dos fechas, ha logrado sumar un total de 64 puntos que lo ubican en el 6ª lugar de la tabla que lidera Bautista Damiani con 87 unidades.

Así, el de General Ramírez pone su mirada fija en la cuarta fecha del calendario 2026 del Turismo Carretera Pista que está programada para el fin de semana del 18 y 19 de abril en Concepción del Uruguay.