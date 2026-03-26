Francia le ganó a Brasil en un amistoso con aroma a Mundial

Con un gol de Mbappé, Francia se impuso en Boston por 2 a 1 ante el equipo de Ancelotti en un encuentro de alto vuelo futbolístico.

El Gillette Stadium de Foxborough , en las afueras de Boston , fue el escenario de un amistoso internacional entre Brasil y Francia que anticipó el clima de Mundial . A menos de tres meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, el seleccionado de Didier Deschamps se impuso 2-1 al de Carlo Ancelotti con goles de Kylian Mbappé y Hugo Ekitike . Descontó en el segundo tiempo Bremer y fue expulsado Dayot Upamecano .

La primera situación de riesgo fue para Brasil . A los cinco minutos, Casemiro realizó un rápido saque a la salida de un tiro libre y Raphinha quedó mano a mano con Mike Maignan . Sin embargo, el delantero del Barcelona remató alto y desviado. Durante el primer cuarto de hora, los dirigidos por Carlo Ancelotti dominaron la pelota y controlaron los ataques de Francia , que no podía generar peligro con Kylian Mbappé .

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Tras la pausa de hidratación, el seleccionado sudamericano casi anota el primer gol sobre los 27 minutos cuando Vinicius Júnior interceptó una mala salida de Ibrahima Konaté. Gabriel Martinelli recibió el balón y remató de zurda al palo derecho de Maignan. La pelota se fue muy cerca del arco francés.

Sin embargo, a los 32 minutos llegó el gol de Mbappé para abrir el marcador en Boston. Aurélien Tchouaméni le quitó la pelota a Casemiro en la mitad de cancha, tocó para Ousmane Dembélé, quien asistió a Kiki. El delantero del Real Madrid ganó en velocidad y a la hora de enfrentar a Ederson, le picó el balón con suavidad para el 1-0.

En el inicio del complemento, Brasil mostró sus armas ofensivas. Con el cambio de Luis Henrique por Raphinha, los de Ancelotti inquietaron a Maignan. Fue precisamente el delantero del Zenit de Rusia quien sacó un potente remate desde afuera del área que obligó al arquero del Milan a despejar el balón.

A los 54 minutos llegó una jugada trascendental. Wesley se escapó hacia el arco y fue derribado desde atrás por Dayot Upamecano. El árbitro estadounidense Guido Gonzales le mostró la tarjeta amarilla al defensor del Bayern Múnich, pero tras el llamado del VAR corrigió el falló y lo expulsó. En el tiro libre, Léo Pereira remató a las manos de Maignan.

Mientras Brasil controlaba la pelota con un jugador de más, Francia esperaba agazapado por el contragolpe. Y así fue, porque a los 64 minutos el subcampeón mundial marcó el 2-0 con un tanto de Hugo Ekitike, quien “pinchó” ante la salida de Ederson tras un milimétrico pase de Michael Olise.

Si al partido le faltaban emociones, a los 78 minutos llegó el descuento del equipo de Ancelotti por intermedio de la pelota quieta. Tras un tiro libre al área, Bremer aprovechó un quedo en la defensa francesa y anticipó para vencer a Maignan. El propio Bremer estuvo cerca de igualar en tiempo de descuento, pero su disparo se fue ancho luego del centro enviado por Luis Henrique.

En la continuidad de los amistosos de la fecha FIFA, Francia se medirá ante Colombia el domingo 29 de marzo en Maryland, mientras que Brasil se enfrentará a Croacia el martes 31 en Orlando.

En cuanto al historial, Francia pudo romper la racha negativa ante Brasil y volvió a vencerlo tras 15 años (su último triunfo había sido en 2011 con gol de Karim Benzemá). El último antecedente entre estos dos campeones mundiales había sido en marzo de 2015, con victoria 3-1 para la Canarinha.