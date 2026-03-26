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Libros en el basural de Gobernador Mansilla: el intendente hizo su descargo

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto (Juntos por el Cambio) se desligó del descarte de un lote de libros en el basural de la ciudad.

26 de marzo 2026 · 22:25hs
El intendente de Gobernador Mansilla

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto se desligó del descarte de un lote de libros en el basural de la ciudad.
Vecinos de Gobernador Mansilla denunciaron el descarte de los libros.

Vecinos de Gobernador Mansilla denunciaron el descarte de los libros.

El intendente de Gobernador Mansilla, Francisco Pasinatto (Juntos por el Cambio) se desligó del descarte de un lote de libros en el basural de la ciudad. Dijo que la decisión de expurgar dos bolsones de libros y enviarlos a la planta de reciclado fue de las autoridades de la Escuela Primaria N° 8 Román Deheza.

Además, culpó a la bibliotecaria a cargo de la Biblioteca del establecimiento educativo, Macarena Manfredi.

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El descargo del intendente de Gobernador Mansilla

En declaraciones a FM Mansilla, Pasinatto sostuvo que puso en conocimiento de las autoridades del Consejo General de Educación (CGE) y de la Secretaría de Cultura lo ocurrido y que hará un informe junto al asesor legal de la Municipalidad de Gobernador Mansilla.

"Vamos a aclarar este malentendido. La verdad que es una pena lo que ha pasado con los libros. Quiero aclarar que la donación que recibió la Municipalidad de parte de la Biblioteca fueron simplemente dos cajas con libros, que están guardados, no han sido abiertas las cajas. Esa donación fue hace unos veinte días, más o menos”, dijo el Intendente.

Pasinatto desmintió de esa forma el comunicado de las autoridades de la Escuela Román Deheza y sostuvo que desde la institución educativa tomaron la decisión de descartar dos grandes bolsones con libros porque, explicaron, “les ocupaban lugar. Nosotros retiramos los que nos donaron. El resto de los libros fueron expurgados, y se deshicieron del material. Tenemos los mensajes donde la bibliotecaria nos pide los bolsones para hacer el desecho de los libros, y a su vez nos hace cargo del retiro de la escuela. Acá pasa que cada uno saca la basura y se la pasa al otro y ahí no termina”.

LEER MÁS: Gobernador Mansilla: hallaron libros donados por una biblioteca en el basural

El intendente de Mansilla explicó que desde la escuela se solicitaron dos grandes bolsas a la Municipalidad y luego se convocó a personal del Corralón Municipal para retirar los libros.

“El personal del Corralón lleva esos bolsones al galpón de reciclaje. Según autoridades de la escuela, estaban para desechar esos libros. Lamentablemente, tuvieron que ser sacados del galón porque había roedores en las bolsas y los libros quedaron expuestos a la lluvia y se mojaron”, apuntó.

“Pero quiero aclarar que el Municipio nunca recibió esos libros en donación. Esos bolsones no. Simplemente dos cajas recibimos, que están guardadas. Esos otros dos bolsones fueron retirados y llevados al basural. Macarena Manfredi, la bibliotecaria, nos pidió bolsones para poner libros para ser retirados. Luego, llaman a gente del Corralón para que sean retirados y son llevados a la planta de reciclado. Es una situación horrible, jodida, ni yo me imaginaba. Me dio tanta pena, tanta lástima cuando vi los libros tirados. Eran libros que estaban sanos. Yo los vi”, indicó Pasinatto.

Luego, señaló: “No me estoy sacando el lazo. No sé en qué momento fueron retirados de la escuela ni cuándo los llevaron al galpón de reciclado”. Pero como aseguró que “no hay nada para ocultar” puso al corriente de lo sucedido a las autoridades de Educación y de Cultura de la Provincia. “Lo que ocurrió fue simplemente una mala información”, y de ese modo apuntó al comunicado que dio a conocer la escuela.

Mansilla Libros basural
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